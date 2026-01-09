Más de 5 mil personas realizaron sus estudios en el Centro Universitario Tigre durante el ciclo lectivo 2025

El espacio educativo alberga 100 carreras de diferentes instituciones públicas y privadas, como la Universidad de Buenos Aires (UBA), la Universidad Nacional de las Artes y la Universidad Abierta Interamericana (UAI). La oferta académica incluye licenciaturas, tecnicaturas y profesorados.

A través del Centro Universitario Tigre, más de 5.000 alumnos y exalumnas llevaron adelante sus estudios en el distrito. El espacio educativo dispone de 100 carreras de universidades públicas y privadas, lo que da lugar a una amplia oferta académica.

Con más de 600 personas inscriptas, la Licenciatura en Artes Visuales con sus orientaciones en Dibujo, Pintura, Escultura, Digitalización de imágenes, Grabado y Arte Impreso, se posiciona como la más solicitada del período. La misma es dictada por la Universidad Nacional de las Artes (UNA).

El CUT es sede del Ciclo Básico Común (CBC) de la UBA, que reúne a millas de estudiantes. Además, el espacio alberga a cientos de alumnos de la Universidad I-SALUD, quienes disponen de las licenciaturas en nutrición y psicología.

Los vecinos y vecinas de la ciudad cuentan con el Centro de Idiomas Tigre (CIT), espacio dedicado a un ciclo educativo donde la comunidad aprende las lenguas de inglés y portugués.

Por otro lado, la comunidad tiene a disposición las carreras de Martillero Público, Corredor y Administrador de Consorcios, dictadas por la UAI. Además, el Instituto de Formación Docente N° 140 brinda los profesores de matemática, física, biología y educación primaria.