San Isidro lanza descuentos para los vecinos que paguen el ABL de forma anticipada

El Municipio aplicará una rebaja del 10% para quienes cancelen el año completo durante enero. El beneficio está destinado a contribuyentes que no registren deudas.

San Isidro puso en marcha su plan de beneficios fiscales para el inicio de este 2026. Con el objetivo de premiar el cumplimiento, facilitar la gestión tributaria y ofrecer alivio fiscal, el Municipio anunció el lanzamiento de un descuento del 10% en la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales (ABL) para aquellos vecinos que opten por el pago anual anticipado.

“La contrapartida de estas tasas comprende, entre otras cosas, el mantenimiento del sistema de seguridad y la Patrulla Municipal, la realización de obras públicas, los programas de deporte y cultura, el mantenimiento y la limpieza de las calles, el alumbrado público, y la puesta en valor de los distintos espacios públicos como plazas y parques”, explicaron desde el Municipio.

Según lo dispuesto en la Ordenanza Impositiva 2026, aprobada por el Concejo Deliberante, el beneficio tiene vigencia desde 1° al 30 de enero. Para acceder a esta quita sobre el total anual, la condición necesaria es ser un contribuyente cumplidor y no presentar deuda alguna al 31 de octubre de 2025. Para simplificar el trámite, los vecinos habilitados no deberán realizar gestiones extra: se los notificará del beneficio mediante la boleta para el pago anual con descuento que llegará directamente a sus domicilios junto a la boleta mensual habitual.

Los contribuyentes que deseen verificar su estado de cuenta pueden ingresar en: http://www.sanisidro.gob.ar/arsi