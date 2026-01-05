“Quién debería ser el próximo Vicepresidente Primero del Senado Provincial”

Por: Dr. Prof. Carlos Víctor Zalazar

Por trayectoria, conducción, gestión, logros y reconocimientos internacionales, Mario Alberto Ishii debería ser electo vicepresidente primero del senado bonaerense.

El 8 de diciembre 2025 pasado Mario Alberto Ishii asumió su banca el senado provincial. Hoy es el firme candidato a la Vicepresidencia Primera de dicho cuerpo legislativo.

Pergaminos le sobran, gestión y conducción.

Mario Alberto Ishii recibió seis doctorados Honoris Causa en Argentina y el exterior y recientemente, en Lima, Perú; pasó a formar parte del Colegio de Doctores HC de Latinoamérica.

Recibió las llaves de la ciudad de Miami Dade, Estados Unidos, en noviembre de 2016 y de la ciudad de Miraflores, Perú, en noviembre de 2025.

Secretario de la Red de Ciudades del Aprendizaje UNESCO Argentina (2023-2025) elegido en La Paz, Baja California Sur, México en noviembre 2025 Vicepresidente de la Red de Ciudades del Aprendizaje LATAM UNESCO/ONU.

Disertó como único orador por Latinoamérica en Arabia Saudita en 2024, en Corea del Sur en 2025 y en República Dominicana en 2025.

Sin contar los lauros y reconocimientos internacionales en Estados Unidos, Corea del Sur, China y País Vasco y la activa participación, además de la ciudades ya cortadas, en Querétaro México (2023) y Bogotá Colombia (2024) como miembro de la Red de Ciudades del Aprendizaje además de los países

Gestor de la Autonomía de José C. Paz. Presidente del PJ local. Senador segunda vez, habiendo sido su primer periodo 2011-2015.

El intendente que nunca perdió una elección. Seis mandatos como intendente, Uno como concejal y presidente del HCD y uno como asesor en la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires.

Recibido por el Papa Francisco en Roma.

Todos con el conductor que se puso en 1999 el municipio al hombro cuando todos le decían que no asuma. Que era inviable. Que no se podía. El pudo y lo hizo, lo hace y lo seguirá haciendo posible.