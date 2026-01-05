En Don Torcuato, Julio Zamora supervisó diferentes obras públicas que ejecuta el Municipio de Tigre

El intendente realizó un relevamiento de los trabajos que lleva adelante el Gobierno local en la zona oeste de la localidad. Se trata de la construcción de una senda aeróbica y dársenas de estacionamiento para los vecinos y vecinas.

En Don Torcuato oeste, el jefe comunal Julio Zamora monitoreó el avance de diferentes obras públicas que lleva adelante el Municipio de Tigre. Se trata de una senda aeróbica y dársenas de estacionamiento.

“Estamos avanzando en lo que respecta a las dársenas en este sector de la ciudad para dar respuesta al crecimiento de la población. Además, comenzamos con la construcción de un espacio para el disfrute y deporte que tiene como objetivo continuar fortaleciendo los lazos de la comunidad con actividades al aire libre y lugares de encuentro”, destacó el jefe distrital.

El Municipio de Tigre avanza con la construcción de la senda aeróbica: la primera etapa consiste en 1.500 metros sobre Avenida del Golf/Avenida Maria entre Regina Pacini de Alvear y Posadas.

Asimismo, se está llevando adelante la construcción de dársenas de estacionamiento sobre la calle Regina y el cruce de Avenida del Golf y Posadas.