Huawei presenta su nuevo Mate X7 y refresca su portafolio con más productos innovadores

Huawei presentó cinco nuevos productos, entre los que destaca su plegable con la mejor cámara hasta ahora. Todos estos productos estarán disponibles muy pronto en Latinoamérica.

Huawei presentó una nueva gama de dispositivos innovadores insignia en un evento de lanzamiento titulado “Unfold the Moment” (Despliega el momento). Entre estos productos se incluyen el smartphone plegable HUAWEI Mate X7, los HUAWEI FreeClip 2, el HUAWEI WATCH ULTIMATE DESIGN y la HUAWEI MatePad 11.5 S.

Guiado por una filosofía de diseño que busca superar los límites, el HUAWEI Mate X7 cuenta con un diseño delgado, pero resistente, así como con un rendimiento potente, que incluye capacidades de fotografía innovadoras. Los HUAWEI FreeClip 2 establecen un nuevo punto de referencia para experiencias auditivas cómodas de ajuste abierto. El HUAWEI WATCH ULTIMATE DESIGN combina una estética refinada con una ingeniería y rendimiento avanzados, lo que permite a los usuarios explorar mejor el mundo. La HUAWEI MatePad 11.5 S está diseñada para creadores, con una pantalla de alta definición que no daña la vista y una experiencia creativa fluida.

Zhu Ping, presidente de Servicios de Marketing y Ventas de Huawei Consumer Business Group, afirmó que Huawei seguirá acompañando a los usuarios de todo el mundo, aportando calidez a la tecnología. “Al comprender y responder a las necesidades reales de los usuarios, nuestro objetivo es ayudar a los consumidores de todo el mundo a usar la tecnología para disfrutar de cada momento. Nuestra meta no es sólo ofrecer experiencias de producto excepcionales, sino también permitir que cada usuario disfrute de los momentos que más le importan”.

HUAWEI Mate X7: abriendo un nuevo capítulo

El Mate X7 se inspira en el concepto de Puerta espacio-temporal, un nuevo diseño para el módulo de la cámara principal, que invita a explorar una nueva dimensión de la fotografía, posible en plegables gracias a las tecnologías exclusivas de Huawei. El teléfono está disponible en dos opciones de piel sintética: rojo y negro.

Éste también es el primer smartphone plegable y delgado de Huawei que ofrece el mismo nivel de capacidad de imagen que un teléfono insignia estándar. Su cámara True-to-Colour de segunda generación mejorada ofrece una precisión del color un 43 % superior y se complementa con una nueva cámara HDR de Ultra Iluminación, una cámara Ultra Gran Angular y una cámara Macro Telefoto. Con soporte para video HDR de hasta 17.5 EV, el Mate X7 captura detalles vívidos con precisión tanto en entornos luminosos como con poca luz.

Diseñado para ofrecer una gran durabilidad, el dispositivo cuenta con una arquitectura plegable ultrarresistente patentada, que incluye una pantalla exterior fabricada con Crystal Armor Kunlun Glass, bisagras de precisión avanzada y una estructura compuesta ultrarresistente de tres capas, entre otras características. Un sistema de disipación de calor ultragrande de 3,550 mm² con cámara de vapor y grafeno y una batería de 5,600 mAh garantizan un rendimiento estable y una autonomía para todo el día.

HUAWEI FreeClip 2: una declaración de moda

Los auriculares HUAWEI FreeClip 2 tienen un diseño cómodo para la oreja que combina la innovación de los auriculares abiertos con una estética moderna, con el objetivo de redefinir los productos de audio como dispositivos de escucha y accesorios de moda.

Los FreeClip 2 han sido diseñados para llevarlos puestos todo el día y están disponibles en los colores tradicionales de la empresa, blanco y negro, así como en un acabado azul totalmente nuevo para esta familia de productos. Cada auricular pesa solo 5.1 g, lo que garantiza una sensación de ligereza, una comodidad duradera y un ajuste seguro.

Los FreeClip 2 ofrecen un audio claro, dinámico y una excelente calidad de llamada en diferentes situaciones, gracias a su driver dual y al procesador NPU AI, que ofrece un rendimiento informático diez veces superior al de la generación anterior. Además, cuentan con resistencia al polvo y al agua IP57 y hasta 38 horas de autonomía total, lo que permite llevarlos puestos todo el día sin esfuerzo en cualquier entorno.

HUAWEI WATCH ULTIMATE DESIGN: amplía los horizontes

El nuevo HUAWEI WATCH ULTIMATE DESIGN se presenta en una nueva edición Royal Gold que cuenta con un bisel de cerámica morada de tierras raras con detalles de oro de 18 quilates (pionero en el sector), combinado con una caja de metal líquido a base de circonio y una correa de aleación de titanio púrpura y oro.

El reloj ofrece una serie de funciones diseñadas específicamente para buceadores de aguas profundas, entre las que se incluyen un innovador sistema de impermeabilidad y capacidades de comunicación submarina directa basada en sonar. También cuenta con una antena mejorada para una conectividad más sólida en cualquier situación, cancelación de ruido con tecnología de inteligencia artificial para llamadas más claras, posicionamiento preciso gracias al sistema de posicionamiento HUAWEI Sunflower y tecnologías avanzadas de comunicación eSIM. La tecnología TruSense System del reloj incluye además la potente tecnología X-TAP para un seguimiento de la salud más preciso y completo1.

HUAWEI MatePad 11.5 S: inspirando la creatividad

La HUAWEI MatePad 11.5 S es una tablet de última generación diseñada para combinar a la perfección el confort visual con una claridad excepcional. La pantalla PaperMatte ultraclara de Huawei resuelve eficazmente los problemas de nitidez que suelen asociarse a las pantallas mate tradicionales, lo que hace que la experiencia visual en este nuevo dispositivo sea nítida y agradable para la vista.

La MatePad 11.5 S está diseñada para una productividad sin papel y trabaja perfectamente con el lápiz óptico, M-Pencil Pro, y con un teclado, Smart Magnetic Keayboard, que facilitan la transición entre la toma de notas, la escritura y la creación de contenido. La aplicación HUAWEI Notas ofrece una amplia gama de pinceles, plantillas y recursos gratuitos, y la aplicación GoPaint ahora incluye una serie de nuevas herramientas de animación que ayudan a dar vida a las ideas estáticas. Para los creadores de videos, la aplicación Wondershare Filmora ahora ofrece soporte para teclas de acceso directo para agilizar los flujos de trabajo de edición, mientras que la suite WPS Office proporciona funciones profesionales de edición de documentos, presentaciones y procesamiento de datos a nivel de PC.

Huawei afirmó que el lanzamiento de hoy va más allá de una simple serie de mejoras tecnológicas, ya que refleja el compromiso permanente de la empresa de poner a los consumidores en primer lugar. Bajo el lema «Now Is Yours» (Ahora es tu momento), Huawei espera interactuar con los consumidores de forma abierta y sincera, y establecer conexiones interregionales e interculturales con una actitud cálida e inclusiva, permitiendo que más personas en todo el mundo compartan la alegría del progreso tecnológico.