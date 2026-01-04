Primer nacimiento del 2026 en Tigre: Julio Zamora visitó a la bebé Larissa en el Hospital Materno Infantil

El intendente se acercó al centro médico municipal donde conoció a la pequeña y a su madre. Además, compartió un momento con Matilda, la última persona en nacer durante el 2025. Por otro lado, el jefe distrital destacó el funcionamiento del espacio y la enorme labor que llevan adelante los profesionales.

En el Hospital Materno Infantil Dr. Florencio Escardó de Tigre centro, nació Larissa, la primera bebé del 2026 en el Municipio. El intendente Julio Zamora y la secretaría de Desarrollo Social y Políticas de Inclusión, Gisela Zamora, visitaron a la pequeña ya su madre, Celeste Rodríguez de Don Torcuato, y resaltaron el importante trabajo que llevan adelante los profesionales durante los 365 días del año.

“Estuvimos recorriendo este espacio junto a las autoridades del hospital y tuvimos el privilegio de conocer a Matilda y Larissa, el último y el primer nacimiento del año respectivamente. En este lugar, trabajan cientos de médicos con mucha dedicación que le otorgan su conocimiento y amor a toda la comunidad de Tigre”, enfatizó el jefe distrital.

La primera bebé del año nació el 1 de enero a las 15:22 hs luego de un importante trabajo de los médicos del espacio municipal. Además, Zamora visitó a Matilda, la última niña que nació en el 2025: su madre, Giuliana Mansilla, es vecina de Escobar.

“Junto al intendente Julio Zamora y autoridades del hospital, recorrimos el lugar que es orgullo de todos los tigrenses. El materno fue inaugurado en 2015, mediante un esfuerzo enorme de la comunidad y la decisión del jefe distrital. Desde ese momento no para de crecer y tiene toda la tecnología”, destacó Gisela Zamora.

El Hospital Materno Infantil “Dr. Florencio Escardó” cuenta con 8 salas de trabajo de parto, parto y recuperación. Además, el espacio dispone de 13 consultorios obstétricos; terapia intensiva, para atender embarazos de alto riesgo; gimnasio, para cursos de preparto, consultorio de lactancia y un vacunatorio.

“El primer control lo tuve en Don Torcuato, de allí me derivaron a este hospital. Me atendieron muy bien, la experiencia fue increíble. Agradezco mucho el detalle de Julio Zamora, de venir y de presentar”, señaló la madre de Larissa, Celeste Rodríguez.