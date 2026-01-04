Transporte inhabilita a conductora tras homicidio culposo en Tigre

El Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires, a cargo de Martín Marinucci, dispuso la inhabilitación preventiva de la licencia de conducir de Yesica Loreley Quevedo, mujer de 41 años involucrada en un siniestro vial fatal en el partido de Tigre, en el que perdió la vida un peatón.

El hecho se registró el 28 de diciembre en el corredor Bancalari, a la altura de los barrios privados Santa Bárbara y Santa Barbarita, en la localidad de Los Troncos. Allí, un vehículo Jeep Renegade, conducido por la mujer con domicilio en Lomas de Zamora, atropelló a un hombre que caminaba por la misma arteria y en el mismo sentido de circulación, sobre la cinta asfáltica y pegado al cordón.

La víctima fue identificada como Ramón Oscar Olivera, de 49 años, quien falleció en el lugar como consecuencia del impacto. El posterior test de alcoholemia a la conductora arrojó un resultado positivo de 0,63 gramos de alcohol en sangre.

Ante la gravedad del caso, tomó intervención la UFI de Benavídez, que dispuso la aprehensión de la conductora y la realización de las pericias correspondientes. En paralelo, el Ministerio de Transporte bonaerense avanzó con la inhabilitación preventiva de la licencia, una medida administrativa que se aplica en casos de extrema gravedad vinculados a la conducción bajo los efectos del alcohol.

Con este tipo de acciones, la cartera que conduce Marinucci refuerza la tolerancia cero frente a conductas que ponen en riesgo la vida de terceros.

Asimismo, se recuerda la obligación de los conductores de mantener la documentación reglamentaria, realizar la Verificación Técnica Vehicular (VTV) vigente y respetar las normas de tránsito, incluyendo el uso obligatorio del cinturón de seguridad, la prohibición del consumo de alcohol y el uso del celular al volante.