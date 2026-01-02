Martinez contará con un nuevo espacio verde sobre la calle Edison

Lo que era un lugar abandonado será una nueva plazoleta. El espacio contará con una dársena para colectivos que ordenará la circulación y facilitará el acceso al transporte público.

A través de un proyecto público-privado, el Municipio está transformando un espacio de 1200m2 sobre la calle Edison al 2050 que se hallaba abandonado y cerrado, para convertirlo en un nuevo espacio verde.

La nueva plazoleta contará con juegos infantiles, iluminación, bancos, mesas y una dársena para colectivos que ordenará la circulación y facilitará el acceso al transporte público.

Desde la subsecretaría de Espacio Público comentaron que la zona se convertirá en un punto de encuentro que eleva la calidad de vida del barrio, promoviendo la interacción social y el bienestar ambiental.

Los trabajos, que comenzaron en 2025, se desarrollan en articulación con una

empresa privada local y finalizarán en las próximas semanas.