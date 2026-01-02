Comunicado del Municipio de Tigre: la suspensión del servicio del Tren Mitre es un daño al turismo ya la vida económico-social del distrito

Según han comunicado conjuntamente el gobierno nacional y Trenes Argentinos, el ferrocarril Mitre en la línea Retiro-Tigre estará nuevamente interrumpido bajo la excusa de “trabajos urgentes de seguridad”.

En este caso, además, el corte será por el inédito período de 49 días, entre el 10 de enero y el 28 de febrero de 2026. El Municipio de Tigre vuelve a señalar la enorme irresponsabilidad que significa cortar de manera tan prolongada y bajo razones poco claras, una línea de acceso a nuestro distrito que lleva y trae a un gran número de personas cada día, en su gran mayoría trabajadores cuyos presupuestos no soportan el costo de los viajes en micro o colectivo, cuyas tarifas aumentan incesantemente y ya se han vuelto prohibitivas para muchos. Por cierto que aquellos que usan el servicio del tren Mitre no son los únicos perjudicados por esta medida: la comunidad tigrense entera será afectada, nuestros comercios y prestadores turísticos, que trabajan en base a que Tigre es el primer destino de Turismo de Cercanía del país, verán amenazada su supervivencia ya que a la estación de Tigre llega diariamente -y especialmente los fines de semana- una gran cantidad de turistas que visitan nuestro municipio en busca de esparcimiento, lo que constituye la fuente de ingresos principal de muchos de nuestros vecinos, que proveen al mercado turístico con bienes y servicios.

Resulta inaudito que se afecta de manera tan poco considerado a una comunidad entera, porque téngase por seguro que 49 días sin tren equivalen a perder la temporada entera de verano, con el beneficio cesante para nuestra comunidad que ello implica. El daño económico será enorme. Hemos buscado sin éxito, todo este tiempo, canales de diálogo tanto con el Gobierno y con la empresa Trenes Argentinos para lograr que reconsideren semejante corte de un servicio esencial. Nuestro objetivo era que se contemple el daño que este tipo de medidas inconsultas causan en nuestra economía y sus actividades relacionadas, pero no fuimos escuchados.

A esta novedad debemos agregar la reciente e incomprensible decisión de la línea 60 de colectivos, que ha decidido terminar con el histórico recorrido completo Constitución-Tigre, fragmentando el mismo de manera por lo menos arbitraria y que también afecta el viaje diario desde y hasta nuestra ciudad de millas de personas, la mayoría de trabajadores, y que no hace más que acentuar el aislamiento al que vamos quedando sometidos. Como municipio con una población importante, volvemos a exigir medidas que ayuden a mitigar esta situación, quizás la disposición de un corredor de autobuses que sirva para suplir, al menos, el recorrido del tren Mitre, entre Retiro y Tigre. Algo que, al menos, ayudará a paliar el enorme daño que se causará al pueblo de Tigre ya su economía.