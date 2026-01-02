Los Reyes Magos vuelven a San Fernando para sacarse fotos con las familias

Sus majestades de Oriente, Melchor, Gaspar y Baltasar, regresan para tomarse fotografías de impresión instantánea de 17 a 19:30h el sábado 3 de enero en la Plaza Carlos Gardel (Quintana y Portugal); el domingo 04/01 en la Plaza Manuel Belgrano (Sargento Diaz y Miguel Cané) y el lunes 05/01 en el Palacio Belgrano Otamendi (Sarmiento y Lavalle). Los eventos son libres y gratuitos.

El Municipio de San Fernando invita a disfrutar de la presencia de los Reyes Magos en diversos puntos del distrito. Melchor, Gaspar y Baltasar recibirán las cartitas de los más pequeños y se tomarán fotografías con las familias.

