Alexander es el primer bebé nacido en Malvinas Argentinas en 2026

Luego de los festejos por la llegada del nuevo año, se conoció la noticia más esperada: el primer nacimiento malvinense de 2026. A las 2:38 de la madrugada del 1º de enero, en la maternidad municipal “María Eva Duarte de Perón”, nació Alexander Romero, llenando de alegría el inicio del año.

Su mamá, Claudia Noemí Cabrera (de 36 años de edad), y el pequeño Alexander se encuentran en perfecto estado de salud. El recién nacido midió 51 centímetros y continúa siendo acompañado y atendido por el equipo de profesionales de la maternidad municipal.

La familia, oriunda de la ciudad de Los Polvorines, recibió el cariño de otras mamás y familias, que dejaron cálidos mensajes en las redes sociales del municipio, donde se publicó la foto que anunciaba el primer nacimiento del año en Malvinas Argentinas. En ellos, destacaron el compromiso, la dedicación y el amor con los que médicos/as, obstetras, parteros/as y enfermeros/as acompañan cada nacimiento en la maternidad local.

La llegada del primer bebé del año es una buena noticia para Malvinas Argentinas y refleja, una vez más, el vínculo cercano entre el sistema de salud municipal y su comunidad.