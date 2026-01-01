Tras la Asamblea anual del Club A. Tigre…

Por: Rodrigo Almirón

Se aprobó el balance y el presupuesto sin objeciones. Trascendió que el Club tiene 8.000 socios por lo cual muchos se preguntaron y preguntan cómo ingresan alrededor de 18.000 personas en cada encuentro que se disputa como local.

Por otro lado una no buena noticia es que no está en carpeta hacer obras en el estadio salvo las que solicite Conmebol y tampoco se piensa aprovechar la oportunidad de hacer un complejo deportivo en Cardales o Dique Luján, como sí se pensaba otrora.

Al parecer ‘no hay recursos económicos’. En este sentido un socio tomó la palabra y enumeró los clubes de todas las categorías que están creciendo en obras. ¿Cómo lo hacen? se preguntó.

Lo cierto es que es un desafío de toda comisión directiva generar ingresos genuinos para crecer y avanzar. Tigre está en la zona más rica del país y no tiene competencia directa desde Saavedra hasta Rosario. ¿Cómo puede ser que no haya publicidad estática en el estadio (por dentro y por fuera) salvo el Banco Macro?.

¡Hay que trabajar mucho en éste sentido!

Desde esta columna no se pretende criticar en vano, solo aportar un granito de arena para que sea recogido el guante y el club siga creciendo.

Desde hace 22 años que se experimentó un cambió positivo y significativo. Tigre estaba virtualmente quebrado en 2003 y con serios problemas competitivos que lo llevó a casi perder la categoría y bajar a Primera C. Todo esto se revirtió con la llegada de Ricardo Caruso Lombardi y pronto se retornó a Primera División en 2007.

Además, desde lo institucional se levantó la hipoteca del estadio, se pagaron todas las deudas, se completó enteramente con tribunas de cemento la estructura de la cancha, se hicieron palcos, nuevas cabinas de transmición y nuevos vestuarios, se recuperó el ex Complejo Acrópolis donde hoy por hoy funciona una escuelita de fútbol. En Rincón de Milberg culminaron las obras en el Predio Nito San Andrés con cancha de fútbol profesional y un espacio deportivo con descuento para socios…

¡Son logros incuestionables! Con las últimas Comisiones Directivas oficialistas se creció mucho pero hay que ir por más.

No debe pasar inadvertido los avances de otras instituciones, que logran cosas importantes y van por otras. Platense sigue metiendo el hocico en la zona norte bonaerense y aprovechó lo que desaprovechó Tigre. Hará en Cardales un complejo deportivo de envergadura. Además, recuperaron el predio de Manuela Pedraza y Crámer (en CABA). ¿Porqué ellos tienen recursos y Tigre no, si son dos clubes parecidos y comparten la misma zona?

¡Para pensar!

(*) Se compró a Ignacio Russo

Tras ejecutar la opción de compra que incluía el préstamo del delantero durante la pasada temporada.

El Matador adquirió el 50% del pase del delantero de 25 años que pertenecía a Rosario Central y le firmó un vínculo de tres temporadas, hasta diciembre de 2028.

Durante el 2025, Nacho se transformó en una pieza clave para el equipo de Diego Dabove y disputó 39 partidos, hizo 11 goles y dio 5 asistencias.

(*) Aumento en la cuota social. Valores a partir de enero de 2026:

Socio Activo/a: $30.000

Cadete: $21.000

Infantil: $15.000

Menor: $7.500

Jubilado/a: $15.500

Grupo Familiar:

Socio Activo/a: $30.000

Conviviente: $24.000

Cadete: $14.700

Infantil: $10.500

Menor: $5.250