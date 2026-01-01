El Municipio de Tigre presente en el cierre de actividades del Club Social y Deportivo El Globo

La secretaria de Desarrollo Social y Políticas de Inclusión, Gisela Zamora, acompañó a la comisión directiva, vecinas y vecinos en la entrega de trofeos para los niños que practican deportes en la institución. Allí, reafirmó el compromiso de trabajo junto al Gobierno local.

El Club Social y Deportivo El Globo del barrio La Paloma, en El Talar, llevó adelante la tradicional entrega de trofeos y medallas para los niños que practican deportes en la institución. La secretaria de Desarrollo Social y Políticas de Inclusión, Gisela Zamora, participó del encuentro junto a vecinos y vecinas.

“Me alegra mucho haber podido asistir a este lindo evento que organizaron para los chicos que durante todo el año vienen a pasarla bien. Las instituciones de barrio son un brazo fundamental para el Municipio; es por ello que el trabajo articulado hace que estemos siempre en contacto y colaborando en todo lo que podamos”, expresó Gisela Zamora.

Y agregó: “La gestión del intendente Julio Zamora pone en valor permanentemente la labor de las entidades de bien público que están siempre para tenderle una mano a lo que más necesitan”.

La actividad se desarrolló en horas de la noche junto a decenas de vecinas y vecinos, que compartieron una velada amena con música y baile.