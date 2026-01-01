Se va el mejor año de Platense en sus 120 años de historia

Por: Oscar Tineo

SE CORONÓ CAMPEÓN DE LA LIGA PROFESIONAL

Un logro contra viento y marea, con jugadores de sudor y mameluco, contra 3 equipos denominados grandes y poderosamente ricos en cotización, a cancha llena de aliento contrario, con un árbitro descaradamente parcial a favor de River Plate, sin que nos sobre nada, valorados por todo el mundo futbol, dentro y fuera de Argentina.

Nada mas justo, nada mas valorado, con un periodismo que nos daba por muertos en la previa. Eramos el pobre equipo candidato a quedar eliminado, vencido, ese que no estaba para competir, sino para participar, casi diría de relleno entre los 8 de cada zona.

COMO SE ARMÓ EL EQUIPO

Memoricemos como se llega.

Se trae a Cozzani, un desconocido que jugaba en el ascenso de Mendoza, Saborido con pasado en Villa San Carlos. Vazquez, segundo marcador en All Boys, Salomon, un “prescindible” de Boca y suplente de Suso. Silva, lateral de Atlanta a préstamo de San Lorenzo. Herrera a préstamo de Defensa y Justicia. Picco desde Colón sin rodaje durante la etapa de Pipo Gorosito. Mainero libre de Sarmiento sin lugar en Instituto. Taborda el pibe de un Boca, que nunca le dio un lugar. Ronaldo Ivan Martinez un desconocido paraguayo que jugó en Central Norte de Salta en el Federal B en 2019. Con Palermo que no renueva y desembarca un Grazzini que nunca encontró el rumbo (pensamos que era el peor, pero El Kily lo supero).

CAMBIO DE CONDUCCIÓN

Llega la dupla contra Racing, otra apuesta, recordando los reclamos de los hinchas para que Platense vaya al frente, (Recordar que a Palermo se le pidió la renuncia tras la goleada contra Rosario Central y llegamos a una final en diciembre del 23 con olor a robo, donde el mismo Belloso nos demostró que la impunidad ya reinaba en Santiago del Estero.)

ESTRELLA IMPENSADA

Como creer que en un año y medio vendría la coronación, como entender que desde 1943 no llegábamos a una final y en 18 meses volveríamos por la revancha.

PLATENSE CAMPEÓN

Hablar del 1º de junio del 2025 ya no vale la pena. Todos tienen su propia historia, quienes fueron y quienes se quedaron.

Es una película con miles y miles de protagonistas, con mas llantos de emoción que lágrimas de descenso, con esa sensación de sentir la vivencia de algo desconocido.

Todos agradeciendo a quienes nos inyectaron esa pasión llamada Platense, los terrenales y los del cielo.

Todos rezando a un Dios milagroso pidiendo ese gol tan ansiado, un gol que tardó 120 años, pero llegó a traves de Mainero, un zapatazo al ángulo que lo tenemos grabado para siempre, un momento único donde la zurda superó a la del Diego en Méjico del 86.

LA ESTRELLA ETERNA

Nuestro ruego finalizó con el sonido de la pitada final, la estrella ya era nuestra, eterna, la que lucirá nuestro escudo, la que no pudieron ver mi abuelo, mi viejo, pero Dios quiso que la veamos junto con los hijos y nietos. En mi caso quinta generación de hinchas genuinos, todos socios como para tener sentido de pertenencia, sin dobleces, sin ser doble camiseta, sin abandonar a pesar de esos 22 años en la sombra oscura llamada ascenso.

Ahora que recordamos juntos el recorrido del camino sinuoso, podes reconocer lo complicado para llegar a este logro o seguir por la vereda de los desmemoriados. Esos que los leo y nos los voy a entender nunca, pues critican a los que hacen y se comprometen por un Platense mejor.

TODOS JUNTOS DE UNA VEZ

Que lindo sería terminar una editorial sabiendo que los de marrón y blanco seguirán abrazados como en el gol del campeonato. Que a pesar de las equivocaciones seguimos bancando a los que se animaron a meter las patas en el barro desde la B Metro.

Si llegaste hasta aca te pido una cuota de paciencia a vos que sos socio, y si no los sos, cruzate de vereda, anímate y ayudemos a que Platense nunca mas descienda.

Si sos calamar de alma sabés que no es fácil administrar pobreza. Pensá como si fueras jubilado de la mínima y tus hijos te piden ayuda. Es por el amor hacia ellos, que le dirás que si y vas a sacar esa ayuda de cualquiera lado.

Con billetera todos somos unos fenómenos, pero en Platense no pasa.

En el 2026 jugaremos Copa Libertadores, Copa Argentina y Torneo Local, 3 campeonatos en el mismo año.

Todo un logro que costó mucho sacrificio. Demos el verdadero valor a esa estrella que sigue brillando y eso no tiene precio.

Si sos de Platense vas a entender… pues lo demás es cotillón.