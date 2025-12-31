Tiempo de Balance

Por: Claudio Omar Antunovich

Se termina 2025 y no podemos dejar de preguntarnos cómo estamos. Cuáles fueron los avances y en qué se retrocedió.

La inflación del año registrará un 30%, aproximadamente, muy inferior a años anteriores.

El dólar arrancó en enero de 2025 a $1030-$1050 y actualmente fluctúa entre $1480 y $1500.

En los comercios hay buenas noticias para los consumidores. Se ofrecen descuentos en mercaderías, días en que hay productos promocionados al 2 x 1 o 25 por ciento menos pagando con Mercado Pago o con una tarjeta determinada. Algunos ofrecen un 10 por ciento menos a los mayores de 60 años, y otro porcentaje similar si la persona es jubilada… En síntesis, en compras abultadas el ahorro es importante.

Lo que respecta a las Pymes, en lo que va del año las ventas acumulan un aumento interanual de 4,2%.

Sobre la situación económica de los comercios, en una reciente encuesta de CAME (Confederación Argentina de la Mediana Empresa) el 56% indicó que se mantuvo igual al año pasado y el 33% que fue peor, cinco puntos porcentuales menos que en septiembre.

En cuanto a las expectativas, el 47,9% prevé una mejora para el próximo año, el 43% estima que se mantendrá sin cambios y el 9% anticipa un deterioro. Sobre la posibilidad de invertir, el 57,3% considera que no es un buen momento, el 14,8% que sí lo es y el 27,9% no tiene una opinión definida o no respondió.

Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) en el primer semestre de 2025 la pobreza alcanzó al 31,6% de las personas, una baja de 21,3 puntos porcentuales con respecto al mismo período de 2024, cuando se registró el pico de la crisis económica tras el cambio de gobierno. En tanto, la indigencia se ubicó en el 6,9% (una caída interanual de 11,2 puntos).

De acuerdo con los datos oficiales, se trata del porcentaje de pobreza más bajo desde el segundo semestre de 2018, cuando había sido del 31,5%.

Este punto es discutible, ya que en los dos últimos años el transporte, combustible y todos los servicios aumentaron cerca de 1000% y los alimentos también se incrementaron en una cifra parecida, en tanto el salario mínimo en diciembre de 2023 era de $120.000 y actualmente es de $328.400. Y la jubilación mínima de $105.712 y hoy por hoy de $333.052,70, más un bono de $70.000. O sea, los incrementos salariales fueron mucho menores que los aumentos de precios (¿?).

La obra pública se paralizó y mucha gente se quedó sin ‘laburo’, además los trabajos de infraestructura en rutas no reciben mantenimiento, y algunas quedaron obsoletas, con el peligro que ello significa para la seguridad vial.

Desde que asumió Javier Milei se perdieron 276.624 empleos registrados. Es cierto que paralelamente se incrementó el trabajo cuentapropista pero éste corre serio riesgo de extinción si se elimina el monotributo, como al parecer se pretende.

En base a datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), entre noviembre de 2023 y agosto de 2025 la cantidad de empleadores con trabajadores registrados bajó de 512.357 a 493.193.

Con este modelo económico la Argentina está muy cara para el turismo extranjero y viajar el exterior es muy ventajoso para todos nosotros. ¡Este desajuste merece la mayor de las atenciones a los efectos de favorecer el consumo interno y debe ser corregido a la brevedad!

Es bien es cierto que los jubilados no están conformes y lo hacen saber todos los miércoles, pero no menos cierto es que ya no hay movimientos de protesta importantes en CABA, cuándo otrora la ciudad explotaba de piquetes.

Estamos como estamos. “Por lo menos, así, lo veo, yo”.