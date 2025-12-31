José C. Paz: Ciudad del Aprendizaje – Fostering Inteligencia Cultural, Emocional y Artificial

Por: Dr. Prof. Carlos Víctor Zalazar

En el marco de la iniciativa “José C. Paz: Ciudad del Aprendizaje”, se busca promover la inteligencia cultural, emocional y artificial como pilares fundamentales para el desarrollo de la comunidad, en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la UNESCO (2015).

La inteligencia cultural se refiere a la capacidad de entender y apreciar las diferencias y similitudes entre culturas (Earley & Ang, 2003). En José C. Paz, se busca fomentar la diversidad cultural y promover la inclusión a través de programas educativos y comunitarios que celebren la riqueza cultural de la región, tal como lo sugiere el enfoque de “educación intercultural” propuesto por Banks (2004)

Por su lado la inteligencia emocional es la capacidad de reconocer y gestionar nuestras emociones y las de los demás (Goleman, 1995). En José C. Paz, se busca desarrollar la inteligencia emocional en los estudiantes y la comunidad a través de programas de educación emocional y bienestar, siguiendo el modelo de “inteligencia emocional” de Mayer y Salovey (1997).

Entanto que la IA es una herramienta poderosa que puede mejorar la educación y la vida cotidiana (Selwyn, 2019). En José C. Paz, se busca integrar la IA en la educación para mejorar la calidad del aprendizaje y preparar a los estudiantes para el futuro, en línea con las recomendaciones de la UNESCO (2021) sobre el uso de la IA en la educación.

Desde estas perspectivas cabe implementar:

– Programas de educación emocional y cultural en las escuelas (Durlak et al., 2011).

– Talleres y capacitaciones para docentes y comunidad (García & Domínguez, 2018).

– Proyectos de innovación educativa con IA (Zawacki-Richter et al., 2019).

Objetivos:

– Fomentar la inclusión y la diversidad cultural (Banks, 2004).

– Desarrollar habilidades emocionales y sociales (Goleman, 1995).

– Preparar a los estudiantes para el futuro con IA (Selwyn, 2019).

BIBLIOGRAFÍA:

Banks, J. A. (2004). Diversity and citizenship education: Global perspectives. Jossey-Bass.

Durlak, J. A., Weissberg, R. P., Dymnicki, A. B., Taylor, R. D., & Schellinger, K. B. (2011). The impact of enhancing students’ social and emotional learning: A meta-analysis of school-based universal interventions. Child Development, 82(1), 405-432.

Earley, P. C., & Ang, S. (2003). Cultural intelligence: Individual interactions across cultures. Stanford University Press.

García, M. C., & Domínguez, M. (2018). La formación del profesorado en educación emocional: Un estudio de caso. Revista de Educación, 381, 123-146.

Goleman, D. (1995). Emotional intelligence: Why it can matter more than IQ. Bantam Books.

Mayer, J. D., & Salovey, P. (1997). What is emotional intelligence? En P. Salovey & D. J. Sluyter (Eds.), Emotional development and emotional intelligence (pp. 3-34). Basic Books.

Selwyn, N. (2019). ¿Should robots be teaching your kids? The impact of AI on education. Routledge.

UNESCO (2015). Objetivos de Desarrollo Sostenible.

UNESCO (2021). Recomendaciones sobre el uso de la IA en la educación.

Zawacki-Richter, O., Marín, V. I., Bond, M., & Gouverneur, F. (2019). Systematic review of research on artificial intelligence applications in higher education – where are the educators? International Journal of Educational Technology in Higher Education, 16(1), 1-27.