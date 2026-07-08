Junto a jóvenes organizados, Julio Zamora participó de un plenario de centros de estudiantes de Tigre

El intendente acompañó la reunión coordinada por la UES del distrito, donde vecinos y vecinas debatieron sobre la situación social actual y la convivencia en las escuelas. “Celebro este espacio donde se puedan escuchar y reflexionar sobre su realidad”, afirmó el jefe comunal en Sala Aparecidas de General Pacheco.

Más de 28 centros de estudiantes llevaron adelante un plenario organizado por la Unión de Estudiantes Secundarios (UES) de Tigre para tratar problemáticas de sus escuelas. El intendente Julio Zamora junto a la secretaria de Educación y Promoción Social, Gisela Zamora, participaron del encuentro realizado en el espacio “Sala Aparecidas” de la localidad General Pacheco.

“Me llena de alegría ver que jóvenes un sábado a la tarde estén discutiendo sobre sus problemas y de sus compañeros. Plantearon temas interesantes vinculados a la meritocracia, el Estado y la política. Celebro este espacio donde se puedan escuchar y reflexionar sobre su realidad. El Municipio siempre va a estar a disposición de sus proyectos”, expresó el jefe comunal.

La reunión se realizó durante la tarde, donde los jóvenes se dividieron en tres comisiones para tratar diferentes problemáticas de las instituciones escolares de Tigre. Luego, hubo una puesta en común sobre temas como participación política juvenil, convivencia, comunicación, rol del docente, inclusión social, ESI, entre otras. El intendente Zamora y la secretaria Gisela Zamora brindaron unas palabras en relación a lo tratado.

La directora del área de Juventud del Municipio, Florencia Maruri, sostuvo: “Los chicos hicieron un plenario, donde debatieron en tres comisiones sobre proyectos estudiantiles, organización de centros de estudiantes y la convivencia en las escuelas. La idea es escucharlos a ellos, saber qué piensan y qué cambios quieren realizar en sus colegios como también en la comunidad de Tigre. La presencia del intendente Julio Zamora y Gisela Zamora es importante porque pueden atender lo que dicen los jóvenes para desarrollar políticas públicas en función a lo que solicitan”.

Enzo Nuñez, estudiante de la Escuela Técnica N°1 de El Talar y presidente de la UES de Tigre, dijo: “Fue una jornada muy linda con mucha participación de los chicos. Estuvimos hablando de las problemáticas en común que tienen los colegios del distrito y pudimos llegar a soluciones para satisfacer a los estudiantes. Más de 18 centros de estudiantes y agrupaciones que pelean por lograr conformarlos. Un apoyo que siempre es bueno tener, te brinda una esperanza que escuche tus conflictos el intendente y hace quieras involucrarte más”.