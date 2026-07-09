San Fernando inició la inscripción a sus Colonias de Invierno 2026

Las Colonias se realizarán del 20 al 31 de julio para niños de 4 a 16 años, personas mayores de 60 años y personas con discapacidad. La inscripción es online en www.sanfernando.gob.ar/coloniasdeinvierno2026 o presencial en los Polideportivos municipales.

Ya comenzó la inscripción a las Colonias de Invierno 2026 en los Polideportivos de San Fernando, donde miles de niños de 4 a 16 años, adultos mayores de 60 años y personas con discapacidad podrán disfrutar de las mejores piletas climatizadas y otras actividades recreativas.

Los requisitos son contar con domicilio en San Fernando en su DNI, y en el caso de los niños, es importante que no usen pañales. La inscripción online para los grupos de niños se realiza mediante la página web oficial www.sanfernando.gob.ar/coloniasdeinvierno2026

Finalizada la misma, deberá presentarse en el Polideportivo elegido dentro de los 5 días hábiles con el DNI original, y abonar la colonia correspondiente para validar la inscripción.

Cabe señalar que la Colonia para Personas Mayores de 60 años se organiza a través del Nuevo Polideportivo N°4 (Miguel Cané y Paraná), hacia el cual deben dirigirse para la inscripción en su ventanilla de administración, y las actividades se desarrollan en el nuevo sector exclusivo del Poli N°3 (9 de Julio y el río) los días lunes, miércoles y viernes de 10 a 16h.

En el caso de las Colonias para Personas con Discapacidad, sus inscripciones se tomarán únicamente de forma presencial en los Polideportivos N°8 (French 1500) los lunes, miércoles y viernes de 15 a 18 hs, presentando fotocopias de DNI con domicilio en San Fernando de los inscriptos y del adulto responsable, y el Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente.