Etapa final del Aliviador Alto Perú: se habilitó el paso a nivel Treinta y Tres Orientales

El Municipio de San Isidro finalizó la incorporación de los conductos subterráneos a la altura del Tren de la Costa. En el día de ayer, se realizó la reapertura de la calle entre Juan B. Lasalle y Pedro de Mendoza.

En el marco de la megaobra del Aliviador Alto Perú, el Municipio de San Isidro realizó la apertura total del paso a nivel Treinta y Tres Orientales en los dos sentidos de circulación. De esta manera, las instituciones educativas y edificios de vivienda que se encuentran entre Pedro de Mendoza y el río volverán a sus dinámicas habituales de circulación.

La incorporación de conductos hidráulicos a la altura del Tren de la Costa era uno de los pendientes principales de la megaobra que quedó suspendida a fines de 2023. Para dar por terminada esta etapa fue necesario el trabajo en conjunto entre el municipio, Trenes Argentinos y los vecinos de la zona.

En los próximos días se habilitará Treinta y tres Orientales entre Libertador y Lasalle, un tramo que se encuentra cerrado desde 2022.

(*) Bolívar y España: se incorporan dos conductos adicionales a la megaobra

Para mejorar el escurrimiento del agua de lluvia y aliviar sectores de Beccar donde suelen producirse acumulaciones durante tormentas intensas, se incorporarán dos conductos pluviales adicionales que se conectarán al Aliviador Alto Perú. Uno se construirá sobre la calle Bolívar, entre Av. del Libertador y Acassuso, mientras que el segundo, se extenderá por dos cuadras en la zona de España e Ibáñez. Esta ampliación permitirá aumentar la capacidad de drenaje y reforzar la prevención de anegamientos en el área.

En el caso de Bolívar, se busca resolver una situación que era completamente irregular que persistía hace años: a la altura de av. Libertador los conductos hidráulicos que llegan desde el norte y desde el sur convergen en la bocacalle, y en lugar de que el agua ingrese al sistema hidráulico a través de los sumideros, sale a la calle, provocando anegamientos. La incorporación de este conducto adicional será beneficioso para todos los vecinos de la zona.

En cuanto a España, gracias a esta intervención se evitará que el agua proveniente de las lluvias llegue al paso bajo nivel, descomprimiendo anegamientos frecuentes.

(*) Cortes de tránsito en Bolívar

Los trabajos que se desarrollarán en Bolívar avanzarán por etapas. Durante la primera permanecerá inhabilitada la circulación sobre Bolívar entre Chiclana y Acasusso, con presencia de agentes de tránsito, cartelería y vallado en los siguientes puntos:

Chiclana y Acassuso.

Suipacha y Bolívar.

(*) Desvíos:

Sentido Oeste – Este: Bolívar / Suipacha → Pres. Roca / Av. del Libertador.

Sentido Norte – Sur: Acassuso / Chiclana / Rivadavia → Pres. Uriburu → Acassuso.

(*) Cortes de tránsito en España

Actualmente hay un corte sobre la calle España entre Acassuso y J. J. Díaz. Los desvíos cuentan con cartelería informativa y con la presencia de agentes de tránsito para ordenar la circulación.

(*).Desvíos:

Sentido Este – Oeste: España / J.J. Diaz / Washington / Ibañez / Rondeau / Suipacha / España.

Se realizará el cambio de sentido de circulación en las arterias: Rondeau entre Ibañez y Suipacha y Suipacha entre Rondeau y España.