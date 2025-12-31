Juan Cartolano y Joaquín De Volder: ¡Brillantes!

El piloto de Nordelta (Tigre), Juan Cartolano, se consagró Subcampeón de la clase Senior Nacional en un fin de semana exigente. Cerró de manera formidable la temporada junto a RMC Buenos Aires marcada por el protagonismo en una de las divisionales más competitivas del certamen. Por otro lado, otro vecino de la zona norte del Gran Buenos Aires (Escobar) Joaquín De Volder se consagró campeón del Trofeo de Invierno de RMC Buenos Aires en la clase Senior Nacional. En el Kartódromo porteño, el piloto coronó un fin de semana exigente y una temporada debut marcada por el protagonismo.

El vecino tigrense Juan Cartolano volvió a presentarse en la clase Senior Nacional durante el Evento Coronación del Trofeo de Invierno de RMC Buenos Aires, disputado el pasado fin de semana en el Kartódromo ‘Ciudad de Buenos Aires’.

El piloto de Nordelta afrontó este compromiso como la instancia decisiva de una temporada intensa y competitiva, con la posibilidad concreta de cerrar el certamen en los puestos de vanguardia del campeonato.

La actividad comenzó el sábado con una jornada de entrenamientos en la que Cartolano se mostró competitivo desde las primeras salidas a pista. En la Tanda 1 se ubicó en P3, repitió un registro similar en la segunda sesión con un P4, y cerró el día marcando el mejor tiempo en la Tanda 3, dejando en evidencia un funcionamiento sólido del conjunto para encarar las instancias definitorias del domingo.

El domingo presentó un escenario exigente desde lo deportivo. En la clasificación, Cartolano registró el 7° tiempo, resultado que lo ubicó en esa posición para la largada de la serie. En dicha competencia logró avanzar con ritmo constante y cerró en P4, manteniéndose dentro del grupo competitivo. En la final, volvió a sostener un desempeño regular, gestionando el desgaste y las condiciones de carrera para repetir el P4 en el clasificador, resultado que le permitió cerrar el torneo consagrándose Subcampeón Senior Nacional.

Tras completar toda la actividad dominical y confirmar el subcampeonato, el piloto analizó lo realizado a lo largo del fin de semana y de la temporada: “Somos subcampeones. Teníamos pocas chances de quedarnos con el primer lugar, pero lo dimos todo. Probamos mucho en este circuito para estar preparados. Terminamos en el P4 en la final. Tuvimos un año positivo en general, a mitad de año no tuvimos resultados tan buenos, pero pudimos rescatar el campeonato en las últimas fechas. El próximo año volveremos a competir en RMC Buenos Aires, en la clase Senior Nacional a buscar el mejor resultado posible”.

Antes de cerrar su participación en el Evento Coronación, Cartolano destacó especialmente el respaldo recibido durante toda la temporada y expresó su agradecimiento: “Quiero agradecer a toda mi familia, especialmente a mi papá, a Walter de Solid, todo el equipo Ibarra Competición, a Sebastián Ibarra, a Ignacio López, a Marcelo Inoriza y a todos los que están detrás de todo este trabajo”.

Con la finalización del Trofeo de Invierno de RMC Buenos Aires, Juan Cartolano se consagró Subcampeón de la clase Senior Nacional, cerrando la temporada en el P2 con un total de 136 puntos acumulados. Tras el receso estival, la categoría retomará la actividad del 20 al 22 de febrero, cuando se ponga en marcha el Trofeo de Verano 2026, en circuito aún a determinar.

Joaquín De Volder (de Escobar)

Por otro lado, en el Kartódromo ‘Ciudad de Buenos Aires’, escenario en el que Joaquín De Volder volvió a competir dentro de la clase Senior Nacional. El piloto de Escobar, Buenos Aires, llegó a esta última fecha del calendario como uno de los principales aspirantes al título, afrontando el Evento Coronación con la posibilidad concreta de cerrar el certamen de la mejor manera.

Durante la jornada del sábado, De Volder mostró desde los entrenamientos un rendimiento competitivo, logrando ubicarse entre los tres mejores tiempos y ratificando el potencial del conjunto de cara a las instancias decisivas del domingo, en un trazado que presentó condiciones exigentes tanto desde lo técnico como desde lo físico.

El domingo comenzó con complicaciones en la clasificación, donde un inconveniente estructural en el chasis condicionó su rendimiento inicial. Luego de que su equipo realizara las reparaciones correspondientes, Joaquín logró reponerse en competencia y avanzar posiciones tanto en la serie como en la final, aprovechando cada situación de carrera y maximizando el resultado posible en una jornada marcada por el intenso calor y el desgaste de los neumáticos.

Luego de completar toda la actividad del domingo, De Volder explicó con claridad lo sucedido a lo largo del evento: “Este fin de semana estuvimos complicados en la clasificación, se rajó el chasis. Reparamos y seguimos adelante. Avanzamos todo lo que pudimos en la Serie, aprovechamos el ‘Slow’ y sumamos lo máximo posible. Pudimos esquivar los choques y terminar las carreras”.

Más adelante, se refirió a la final y al contexto general de la definición: “La final fue complicada, hacía mucho calor y en las últimas vueltas las gomas ya no resistían más. Lo dimos todo para llegar en el lote de punta y ahora podemos festejar el título”.

Con la emoción aún latente, valoró el significado de este logro en su primera temporada completa dentro de la divisional: “Tuvimos un campeonato excelente, desde que debutamos fuimos protagonistas. Vinimos con muchas ganas y logramos llevarnos nuestro primer título en nuestra temporada debut”.

Antes de cerrar su participación en el Evento Coronación, Joaquín destacó el acompañamiento recibido a lo largo del año y expresó su agradecimiento: “Estoy muy agradecido con el equipo Milla Kart por todo el apoyo, especialmente con Matías Milla y con mi mecánico Marcos Albarracín. Por supuesto mi agradecimiento especial a mis papás, a toda mi familia, y a mi sponsor Tropero Alimento Balanceado”.

Con este resultado, Joaquín De Volder se consagró campeón del Trofeo de Invierno de RMC Buenos Aires en la clase Senior Nacional, cerrando la temporada con un total de 170 puntos acumulados y celebrando su primer título en el certamen. Tras el receso estival, la categoría retomará la actividad el fin de semana del 20 al 22 de febrero, cuando se dé inicio al Trofeo de Verano 2026, en circuito aún a determinar.

RMC BUENOS AIRES 2025 – TROFEO DE INVIERNO

Kartódromo “Ciudad de Buenos Aires”, CABA

SENIOR NACIONAL

Clasificación: 1. Cóccaro, Franco 49.599

Serie Unica: 1. Cóccaro, Franco, 2. Schioppa, Fausto, 3. Fazzari, Carmelo, 4. Cartolano, Juan, 5. Catalano, Matías, 6. Becerra, Valentín, 7. Trani, Giuliano, 8. Citta Giordano, Juan J., 9. De Volder, Joaquín, 10. Torrillate, Valentino, 11. Vozza, Santino, 12. Campos, Agustín, 13. Maffussi, Agustín, 14. Musto, Iván, 15. Tentoni, Danilo, 16. Civale, Luciano, 17. Vidal, Bautista, 18. Sauco, Juan P., 19. Villa, Valentín, 20. Valle, Joaquín, 21. Díaz López, Juan, 22. Lopes, Romeo, Nc. Zapata, Axel, Nc. Pesce, Martin, Nc. Biondo, Donado, Nc. Bonoris, Rufino, Nc. Cipollone, Mateo, Nc. D’Aquila, Jaco, Nc. Benavídez, Santino, Nc. Spinelli Valacco, Francisco, Sv. Dago, Fortunato, Sv. Vidal, Juan M., Sv. Destefanis, Catalina, Ex. Sgrablich, Benjamín.

Final: 1. Schioppa, Fausto, 2. Cóccaro, Franco, 3. Fazzari, Carmelo, 4. Cartolano, Juan, 5. Becerra, Valentín, 6. Catalano, Matías, 7. De Volder, Joaquín, 8. Lopes, Romeo, 9. Citta Giordano, Juan J., 10. Torrillate, Valentino, 11. Díaz López, Juan, 12. Musto, Iván, 13. Cipollone, Mateo, 14. Biondo, Donado, 15. Dago, Fortunato, 16. Vozza, Santino, 17. Valle, Joaquín, 18. Destefanis, Catalina, 19. Pesce, Martin, 20. Sgrablich, Benjamín, 21. Civale, Luciano, 22. Sauco, Juan P., 23. Vidal, Bautista, 24. Villa, Valentín, 25. D’Aquila, Jaco, 26. Maffussi, Agustín, 27. Benavídez, Santino, 28. Bonoris, Rufino, Nc. Campos, Agustín, Nc. Tentoni, Danilo, Nc. Trani, Giuliano, Nc. Vidal, Juan M., Sv. Zapata, Axel, Sv. Spinelli Valacco, Francisco.

Campeonato Extraoficial: 1. De Volder, Joaquín 170 – 1v (Campeón), 2. Cartolano, Juan 136 – 1v (SubCampeón), 3. Schioppa, Fausto 130 – 1v, 4. Fazzari, Carmelo 108, 5. Cóccaro, Franco 103, 6. Lopes, Romeo 92, 7. De León, Máximo 87 – 1v, 8. Catalano, Matías 85, 9. Manta, Nicolás 81, 10. Díaz López, Juan 79, 11. Valle, Joaquín 76, 12. Zapata, Axel 75, 13. Becerra, Valentín 74, 14. Cipollone, Mateo 71, 15. Citta Giordano, Juan J. 66, 16. Torrillate, Valentino 64, 17. Ibarra, Martín 61 – 1v, 18. Vidal, Juan M. 57, 19. Garay, Tiziano 55, 20. Urtubey, Lucas 52, 21. Trani, Giuliano 49, 22. Sauco, Juan P. 35, 23. Villa, Valentín 34, 24. Colina, Lucas 34, 25. Sgrablich, Benjamín 29, 26. Destefanis, Catalina 28, 27. Carmona, Ciro 21, 28. Civale, Luciano 18, 29. Musto, Iván 17, 30. Vidal, Bautista 14, 31. Bonoris, Rufino 14, 32. Szakola, Santiago 13, 33. Botto, Joaquin 13, 34. Vozza, Santino 12, 35. Biondo, Donado 12, 36. Dago, Fortunato 11, 37. Cordone, Tomas 11, 38. Tabella, Fiamma 10, 39. Pesce, Martin 10, 40. Spinelli Valacco, Francisco 9, 41. Ferrer, Marcos 8, 42. Gatto, Juan I. 8, 43. Campos, Agustín 8, 44. D’Aquila, Jaco 7, 45. Benavídez, Santino 7, 46. Miranda, Matias 4, 47. Maffussi, Agustín 4, 48. Gobelli, Carolina 4, 49. Constanzo, Facundo 4, 50. Druetto, Franco 3, 51. Tentoni, Danilo 3, 52. Melnik, Agustín 3.

FOTOS: Juan P. Casella