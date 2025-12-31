Nueva Comisión Directiva en el Club San Miguel

Por: Hugo Caporale

Se dieron unos cuantos cambios, no tanto en nombres, como sí en funciones, todo ésto respecto a la comisión que se anunciara allá por diciembre de 2023.

Este enroque de piezas deberá ser ratificada en Asamblea por abril de 2026, para cuando no se descarta que alguno de los miembros designados decline su cargo. Llegado el momento, se podrá presentar otra lista, para dirimir en elecciones, cuál conducirá el club hasta 2027.

Algunos ya se habían bajado, pero esta vez quedó formalizado. Estos fueron los movimientos principales en la CD.

PRESIDENTE

Federico Almada, sigue al mando.

VICEPRESIDENTE PRIMERO

Fernando Inzaurraga declina en favor de Hugo Reverdito, quien era secretario.

VICEPRESIDENTE SEGUNDO

No continúa Daniel Villarreal, y su lugar es ocupado por Fernando Inzaurraga.

TESORERO

Gastón Almada no formará más parte de la estructura. El ex protesorero, Federico Goddio, toma las riendas.

PROTESORERO

Este lugar queda a cargo de Augusto Montebelli, quien es una de las novedades en esta conformación transitoria.

SECRETARIO

Al no estar Hugo Reverdito, asume Gastón Artaza, quien se desempeñaba como vocal.



PROSECRETARIO

Leandro Valdez entra por primera vez en la lista, reemplazando a alguien que se corre, Guillermo Lecot.

SECRETARIA DE ACTAS

Maria Florencía Maudet, continúa.

VOCALES TITULARES

No siguen Marcos Inzaurraga, ahora integrará la junta revisora de cuentas; Lucas Artaza, nuevo secretario; y Luciano Muñoz, ya sin funciones.

Por otro lado, acceden a este cuerpo los antes suplentes Joel Castillo y Mario Javier Gualmes. Además, Jonathan Kenig, otrora presidente de la junta disciplinaria.

Permanecen Gustavo Nacimiento, Pablo Rivero, y Maximiliano Garcia.

VOCALES SUPLENTES

Ricardo Flores es nuevo en la función, lo mismo que Cintia Gómez, Nicolás Villar y Santiago Ledesma. Estos estarían reemplazando a Marcelo Montebelli y Ciro Ebi, ambos estarán en la junta disciplinaria; más Joel Castillo y Mario Javier Gualmes, ya mencionados como nuevos integrantes entre los vocales titulares.

Por su parte, entre las juntas disciplinaria y de revisión de cuentas se dieron varias modificaciones. Uno que se destaca es que no continúan Walter Berardi y Carlos Benito en la primera de ellas.