Reducción de papada: el cambio que mejora el perfil

Por el Dr. Juan Manuel di Diego. Y el Dr. Facundo Serra (*)

En los últimos años, el rostro se volvió protagonista: videollamadas, selfies y redes sociales nos exponen en primer plano todos los días. Y entre las zonas que más consultas generan en el consultorio, la papada ocupa un lugar destacado. Ese pequeño volumen debajo del mentón puede alterar la armonía facial y hacer que la cara luzca más cansada o envejecida, incluso en personas jóvenes y en buen estado físico.

¿Qué es la papada?

Es una acumulación de grasa que se junta debajo del mentón, aparece entre la cara y el cuello. Puede ser por genética, aparecer por herencia, por subir o bajar de peso o simplemente por el paso del tiempo. Muchas veces, aunque la persona esté en su peso, la papada hace que el rostro se vea más redondeado o cansado, y un detalle no menor, es que puede dar la sensación de un cuello más corto o de un mentón menos definido.

¿Por qué molesta tanto?

La papada no solo afecta la estética, también influye en la percepción que tenemos de nosotros mismos: cómo nos vemos y cómo nos sentimos. Muchas personas piensan que su imagen no refleja cómo se sienten por dentro. En la era de la imagen constante —pantallas, fotos, videollamadas—, esos detalles se vuelven más visibles y pueden impactar en la confianza personal.

Los tratamientos no buscan cambiar la cara, sino devolverle su forma natural, resaltando los rasgos de cada persona y que cada uno se vea como realmente es, recuperando la armonía del perfil.

¿Qué se puede hacer?

La elección del tratamiento va a depender de cada caso:

Lipoaspiración de papada: elimina el exceso de grasa con pequeñas cánulas y mejora el perfil del cuello.

Tratamientos con energía (radiofrecuencia, láser, etc.): ayudan a tensar la piel.

Cirugía de cuello: indicada cuando hay mucha flacidez o exceso de piel.

¿Cuánto dura la recuperación?

La recuperación suele ser rápida —en pocos días la persona puede retomar su rutina—, y en la mayoría de los casos se utilizan bandas suaves para sostener la zona y favorecer la adaptación de la piel. Los resultados se aprecian de inmediato y continúan mejorando con el paso de las semanas.

Lo más importante a destacar es que reducir la papada no es cambiar la cara, es recuperar la armonía. Un cuello más definido hace que la expresión se vea más fresca y natural, le da vitalidad a la expresión. Y lo más lindo es que muchas personas dicen que no solo cambió su perfil, también cambió su confianza.

(*) Director Médico de CRENYF. Referente en cirugía de contorno corporal. Miembro de la Comisión Directiva de la Sociedad de Cirugía Plástica de Buenos Aires. Cirujano general, miembro residente de la Sociedad de Cirugía Plástica de Buenos Aires.

(*) Imagen: Freepik.es