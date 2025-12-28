El Ministerio de Transporte bonaerense inhabilitó a dos conductores tras hechos difundidos públicamente

Conducción irresponsable y riesgo extremo…

El Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires, a cargo de Martín Marinucci, dispuso la inhabilitación preventiva de dos conductores tras la detección de graves conductas viales que pusieron en riesgo la vida de terceros, y que tomaron estado público a través de registros audiovisuales difundidos en redes sociales y medios de comunicación.

Uno de los casos involucra a Rosana Valeria Aquino, ex pareja del cantante de cumbia conocido como El Polaco, quien fue registrada permitiendo que una menor de edad conduzca un vehículo en la vía pública. La maniobra, difundida públicamente, constituye una infracción gravísima a la normativa vial vigente, además de una conducta de extrema irresponsabilidad por parte de la persona adulta responsable.

Tras tomar conocimiento del hecho y analizar el material audiovisual, el Ministerio de Transporte bonaerense avanzó con las actuaciones administrativas correspondientes, resolviendo la inhabilitación preventiva de la conductora, y dando intervención a las áreas competentes, en el marco de las políticas de protección de la vida, responsabilidad adulta y seguridad vial, especialmente cuando se trata de menores de edad.

El segundo episodio se registró en el Camino del Buen Ayre, a la altura del kilómetro 16.900, en cercanías del Parque Santa María de Ituzaingó, donde un conductor fue captado circulando con el capot levantado, el caño de escape colgando y una visibilidad severamente reducida, mientras realizaba maniobras peligrosas en plena traza.

El hecho involucró a un vehículo Fiat Fiorino blanca cuya circulación, en esas condiciones, representaba un riesgo extremo para la seguridad vial de quienes transitaban por la zona.

A partir del análisis del material difundido, personal de Seguridad Vial del Ministerio labró las infracciones correspondientes conforme a la Ley Provincial de Tránsito 13.927 y su decreto reglamentario, y se dispuso la inhabilitación preventiva del conductor, con el objetivo de evitar un posible siniestro vial de consecuencias graves.

Desde el Ministerio de Transporte bonaerense remarcaron que la exposición mediática de estas conductas no reduce su gravedad, y que el Estado tiene la obligación de actuar con firmeza frente a hechos que ponen en peligro la vida propia y la de terceros, independientemente de la notoriedad pública o vínculos personales.

“Conducir no es un juego. Permitir que un menor maneje o hacerlo en condiciones que comprometen seriamente la seguridad vial son decisiones irresponsables que pueden terminar en tragedia. Por eso intervenimos e inhabilitamos a los responsables”, señalaron desde la cartera que conduce Marinucci.