AySA recomienda cuidar el agua ante la ola de calor y las altas temperaturas

Frente a la ola de calor y al aumento de las temperaturas extremas pronosticadas para los próximos días, AySA solicita a sus usuarios realizar un uso racional y responsable del agua potable, a fin de garantizar la prestación de este servicio esencial en toda el área de concesión.

El sistema de provisión de agua potable y de desagües cloacales se encuentra estrechamente vinculado al suministro de energía eléctrica. En este sentido, durante jornadas de altas temperaturas donde se incrementa el consumo eléctrico, si ocurren variaciones de tensión o cortes de energía, pueden afectar a nuestro sistema producción y distribución.

Por este motivo, sin limitar el consumo básico necesario para la alimentación y la higiene personal, es imprescindible adoptar hábitos que eviten el derroche de este recurso, priorizando su uso para actividades esenciales. El uso innecesario de agua puede reducirse prestando atención a determinadas acciones cotidianas en las que se desperdician grandes cantidades de agua. Para conocer más información y consejos para el cuidado del agua, ingresá a: https://aysa.com.ar/consumo_responsable

Además, AySA recuerda que la instalación de un tanque cisterna y de reserva domiciliaria permite garantizar el suministro continuo frente a eventos de variación de presión en la red, ya que al poder almacenar mayor volumen de agua se asegura la disponibilidad del recurso ante eventualidades en el servicio.

Ante cualquier duda, AySA recuerda a los usuarios que tienen a disposición el canal de atención autogestionada en WhatsApp: 11-5984-5794. Además, pueden contactarse a través de los canales oficiales en Instagram: @aysa.oficial y en Facebook: AySA.Argentina de 6 a 24 horas, o llamando al 0800-321-AGUA (2482), disponible las 24 horas.