Ya se palpita el inicio de las Colonias 2026 del Municipio de Tigre
La nueva edición será del 2 de enero al 13 de febrero en los polideportivos del distrito, bajo la coordinación de docentes, guardavidas y médicos. Todavía tenes tiempo de anotarte en tu Polideportivo más cercano.
En pocos días arranca una nueva edición de las Colonias 2026 del Municipio de Tigre, destinada a niños de 3 a 17 años, jóvenes y adultos mayores. El único requisito es tener domicilio en el distrito.
Cabe destacar que si todavía no te anotaste, podes acercarte a tu Polideportivo más cercano y hacerlo de forma inmediata. La propuesta será del 2 de enero al 13 de febrero, bajo la coordinación de docentes, guardavidas y médicos.
Los vecinos interesados deben dirigirse a su polideportivo más cercano para poder inscribirse:
-Polideportivo N°1 San Martín. Whatsapp: 11-2171-5366
Dirección: Riobamba 2497, Don Torcuato.
-Polideportivo N°2 Sarmiento. Whatsapp: 11-2170-5766
Dirección: Benito Lynch y Acceso Norte, Tigre Centro.
-Polideportivo N°3 Belgrano. Whatsapp: 11-2171-0273
Dirección: Los Gladiolos 2154, La Paloma. El Talar.
-Polideportivo N°4 Güemes. Whatsapp: 11-2170-4141
Dirección: Salta y Roca. Benavidez.
-Polideportivo N°5 R. Rojas. Whatsapp: 11-2171-1711
Dirección: Richieri 3000. Ricardo Rojas.
-Polideportivo N°6 M. Moreno. Whatsapp: 11-2170-5691
Dirección: Escobar 51. Troncos del Talar.
-Polideportivo N°7 Tercera Edad. Whatsapp: 11-2171-3098
Dirección: Milberg 665, Rincón de Milberg.
-Polideportivo N°8 Alte. Marrón. Whatsapp: 11-2171-1420
Dirección: Lavalleja 3051. El Talar.
-Polideportivo N°9 Zanón. Whatsapp: 11-2171-1668
Dirección: Lisandro de la Torre entre Pellegrini y Ventura Martínez,
Don Torcuato.
-Polideportivo N°10 Gral. Pacheco. Whatsapp: 11-2171-4369
Dirección: Av. De los Constituyentes 3700. Gral Pacheco.
-Polideportivo N°11 Islas. Whatsapp: 11-2171-1316
Dirección: Río Capitán 34. Sección Islas del Delta.
-Polideportivo N°12 Dique Luján. Whatsapp: 11-2171-2907
Dirección: Jujuy 780, Dique Luján.
-Polideportivo N°13 Rincón. Whatsapp: 11-2171-5983
Dirección: Irala y Güemes. Rincón de Milberg.
-Polideportivo N°14 El Zorzal. Whatsapp: 11-2171-7107
Dirección: Lima 1550. El Zorzal.
-Polideportivo N°15 Zabala. Whatsapp: 11-2170-4168
Dirección: Freire esq. México, Benavídez.
-Polideportivo N°16 Gutiérrez. Whatsapp: 11-2171-3711
Dirección: Lacroze y Verdi. Don Torcuato.
-Polideportivo N°17 Delfo Cabrera. Whatsapp: 11-2171-1705
Dirección: Libertad 1823 y Brasil, Talar Sur.
-Polideportivo N°18 Ñato Errecart. Whatsapp: 11-2170-8840
Dirección: Mar Argentino 840. La Mascota, Benavídez.
-Programa de deporte incluido. Whatsapp: 11-2678-6947
Para mayor información contactarse con el área de Deportes Tigre a través de sus redes sociales, Facebook: DeportesTigre e Instagram: @deporte.tigre.