Entrega de certificados a 143 nuevos recreadores de grupo que transformarán la vida comunitaria

En un emotivo acto, la gestión del Senador Provincial e Intendente en uso de licencia, Dr. HC Mario Alberto Ishii, concretó la entrega de 143 certificados a vecinos y vecinas que completaron la formación en Recreadores de Grupo durante todo el año 2025.

La capacitación, dictada por la Escuela de Psicología Social y el Centro de Emergentes Sociales (CES) de la Secretaría de Gobierno municipal, representa un paso fundamental en el compromiso de la Intendencia con la educación y el desarrollo comunitario.

En representación del Senador Ishii, la Señora Intendente Interina de José C. Paz, Licenciada Lorena Espina, encabezó la ceremonia junto al Señor Secretario de Gobierno Pablo Mansilla y la Directora del Centro de Emergentes Sociales, Instructora Claudia De María. El acto estuvo cargado de emoción y reconocimiento al esfuerzo de los graduados, quienes durante meses se prepararon para convertirse en agentes de cambio social en sus propios barrios.

Los nuevos Recreadores de Grupo egresados de la Diplomatura en Psicología Social Comunitaria de la Escuela Josephine de la Riviere están ahora capacitados para utilizar el juego como herramienta fundamental para fortalecer vínculos, promover el aprendizaje y generar crecimiento colectivo. Podrán desarrollar su labor en escuelas, jardines de infantes, centros comunitarios, colonias de vacaciones, espacios de salud mental, programas sociales y grupos de adultos mayores, infancias, adolescencias y familias, brindando un servicio invaluable a toda la comunidad paceña.

Este primer año de formación marca el inicio de un camino profesional que continuará en 2026 con la segunda parte de la carrera.

“La Intendencia Ishii reafirma así su compromiso con la capacitación de los vecinos, entendiendo que invertir en educación y herramientas psicosociales es invertir en el bienestar de toda la sociedad. José C. Paz, reconocida como Ciudad del Aprendizaje por la UNESCO, demuestra una vez más que la formación ciudadana y el desarrollo comunitario son pilares fundamentales de la gestión municipal”, sostiene un comunicado oficial.