Vicente López solo recibirá pagos 100% digitales

La Municipalidad de Vicente López informa a los vecinos que, a partir del 2 de enero de 2026, el Edificio Municipal (Avenida Maipú 2609) y el Cementerio (Pelliza 3100) no recibirán más pagos en efectivo.

Esta nueva modalidad 100% digital permitirá que los vecinos realicen menos filas y que los trámites sean más prácticos y eficientes.

Los pagos en esas sedes podrán hacerse únicamente con tarjetas de débito o crédito.

Además, para abonar con billeteras virtuales escaneando QR se puede pedir el recibo correspondiente en Atención Tributaria.

Por otro lado, quienes deseen seguir haciendo sus trámites en efectivo podrán hacerlo en sucursales de Pago Fácil y Rapipago.

Para más información, los interesados pueden ingresar a la página web del municipio: https://www.vicentelopez.gov.ar/