Recorriendo obras junto a Mario Ishii en la Ciudad del Aprendizaje

Por: Dr. Prof. Carlos Víctor Zalazar

El 23 de diciembre recorrimos la moderna Facultad de Ciencias, Tecnología, Innovación, Robótica, IA e Ingenierías,el Instituto Tecnobiológico Argentino y el Parque Industrial con el senador, intendente en uso de licencia y Vicepresidente de la Red de Cuidades del Aprendizaje LATAM UNESCO: Mario Alberto Ishii y el empresario chino y enlace con la Universidad de TSINGHUA de china Mario Lin.

En la recorrida del Instituto Tecnobiológico Argentino nos acompañó su directora Giselle Compagnoni quien explicó con todo lujo de detalles el futuro de ese espacio de ciencias. Agradecidos también a Sergio Candia siempre presente en la obra.

TAMBIEN…

(*) Reunión para Fortalecer la Solidaridad en la Ciudad del Aprendizaje

El 23 de diciembre, me reuní con el inspector de Formación Profesional y Laboral, Fernando González; el director del Centro de Formación Profesional 401 de José C. Paz, Ariel Bulacio, y representantes del prestigioso Rotary Club Internacional, con el objetivo de integrar proyectos comunes de solidaridad.

En la Ciudad del Aprendizaje, José C. Paz, seguimos trabajando de manera articulada con organizaciones para fortalecer la solidaridad y el compromiso social.

Esta reunión es un ejemplo más de nuestro compromiso con la comunidad y nuestra pasión por generar cambios positivos.