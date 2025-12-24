Tras la intensa lluvia de ayer

El personal de la Municipalidad de San Isidro se encuentra desplegando operativos de limpieza y mantenimiento en diversas zonas para mitigar los efectos de la tormenta de este martes, episodio que podría repetirtse hoy a la tarde.

(*) EL REPORTE OFICIAL INDICA QUE…

Las lluvias registraron una caída de 83 mm en 2 horas. Se trató de la lluvia más intensa de los últimos años.

Defensa costera : las bombas se encuentran operativas.

: las bombas se encuentran operativas. Arbolado: 8 árboles caídos y alrededor de 17 ramas caídas de distinto porte (se sigue monitoreando)

8 árboles caídos y alrededor de 17 ramas caídas de distinto porte (se sigue monitoreando) Semáforos : la red semafórica funciona normalmente con afectación de algunos equipos aislados.

: la red semafórica funciona normalmente con afectación de algunos equipos aislados. Alumbrado : funciona normalmente.

: funciona normalmente. Hospitales: Hospital Central, Boulogne y Materno Infantil con luz.

Hospital Central, Boulogne y Materno Infantil con luz. Anegamientos:se está trabajando en la liberación de sumideros para facilitar el drenaje.

(*) EN UNICENTER…

También sufrió averías y e inundaciones. En éste sentido sus autoridades emitieron el siguiente comunicado:

“Ayer, en horas de la tarde, durante el evento climático inesperado y de gran magnitud, se registraron filtraciones de agua en el tercer nivel del shopping, que afectaron a algunos locales del establecimiento.

Siendo nuestra principal prioridad y preocupación, el bienestar de nuestros visitantes y colaboradores, decidimos de manera preventiva, acotar la operatoria de los sectores afectados en Unicenter.

Los equipos técnicos ya se encuentran trabajando en el lugar y se informará a la brevedad, a través de nuestros canales oficiales, cuándo se restablezca la normal operatoria en los sectores afectados. Mientras tanto, las demás áreas no perjudicadas se encuentran desarrollando sus actividades con normalidad.

Les pedimos disculpas por los inconvenientes y agradecemos su comprensión”.

(*) ¿QUE SUCEDIO AYER?

Una intensa tormenta afectó este martes al Area Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), con lluvias abundantes, ráfagas de viento y caída de granizo en distintos puntos de la Ciudad y el conurbano. El fenómeno sorprendió a vecinos y transeúntes luego de una jornada marcada por el intenso calor y el cielo despejado.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas para toda la región y advirtió sobre la probabilidad de precipitaciones fuertes, actividad eléctrica y ocasional caída de granizo. Las lluvias comenzaron pasadas las 17 y fueron ganando intensidad con el correr de las horas, lo que provocó anegamientos en calles y complicaciones en la circulación vehicular.

En varias zonas del conurbano se registraron episodios de granizo y fuertes ráfagas de viento, lo que obligó a muchos vecinos a buscar refugio y generó preocupación por posibles daños materiales. En la zona norte del Gran Buenos Aires, uno de los puntos más afectados fue Martínez y San Isidro. El Acceso Norte fue un caos, con automóviles tapados por el agua.