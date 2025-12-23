Con la presencia del Municipio de Tigre, se llevó adelante el cierre del Programa “Envión” en Don Torcuato

La propuesta destinada a vecinos y vecinas de 12 a 21 años culminó el ciclo 2025 con la entrega de certificados, en compañía de adolescentes, jóvenes y familias. Autoridades del Poder Ejecutivo comunal acompañaron el encuentro.

El Municipio de Tigre acompañó el cierre de “Envión”, el programa destinado a vecinos y vecinas de 12 a 21 años, que tiene como propósito brindar un espacio de contención para sectores vulnerables de la comunidad.

En ese marco, se llevó a cabo la entrega de certificados a quienes participaron de la propuesta en este 2025. El acto contó con la presencia de adolescentes, jóvenes y familias de las y los protagonistas.

“Envión” es un programa que realiza el Municipio en articulación con la Provincia de Buenos Aires. Allí, se brindan talleres y actividades recreativas como apoyo escolar, teatro, folclore, deportes y ajedrez.