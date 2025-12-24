En esta fecha tan especial conozcamos la historia del Sagrado Corazón de Jesús

Al pie de la nota: video con el significado de la Navidad

La devoción al Corazón de Jesús ha existido desde los primeros tiempos de la Iglesia, cuando se meditaba en el costado y el Corazón abierto de Jesús, de donde salió sangre y agua. De ese Corazón nació la Iglesia y por ese Corazón se abrieron las puertas del Cielo.

Su fecha festiva es a lo largo de todo el mes de junio.

La devoción al Sagrado Corazón está por encima de otras devociones porque se venera al mismo Corazón de Dios.

Pero fue Jesús mismo quien, en el siglo diecisiete, en Paray-le-Monial (Francia), solicitó a través de una humilde religiosa que se estableciera definitiva y específicamente la devoción a su Sacratísimo Corazón.

El 16 de junio de 1675 se le apareció Nuestro Señor y le mostró su Corazón a Santa Margarita María de Alacoque. Su Corazón estaba rodeado de llamas de amor, coronado de espinas, con una herida abierta de la cual brotaba sangre y, del interior de su corazón, salía una cruz.

Santa Margarita escuchó a Nuestro Señor decir: “He aquí el Corazón que tanto ha amado a los hombres, y en cambio, de la mayor parte de los hombres no recibe nada más que ingratitud, irreverencia y desprecio, en este sacramento de amor”.

Con estas palabras el Señor dice en qué consiste la devoción a su Sagrado Corazón. La devoción en sí está dirigida a la persona de ‘Nuestro Señor Jesucristo’ y a su amor no correspondido, representado por su Corazón.

Dos, pues son los actos esenciales de esta devoción: amor y reparación.

Amor, por lo mucho que El nos ama. Reparación y desagravio, por las muchas injurias que recibe sobre todo en la Sagrada Eucaristía.

La oración de la Iglesia venera y honra al Corazón de Jesús, como invoca su Santísimo Nombre. Adora al Verbo encarnado y a su Corazón que, por amor a los hombres, se dejó traspasar por nuestros pecados.

Catecismo de la Iglesia Católica, 2669

Jesús, durante su vida, su agonía y su pasión nos ha conocido y amado a todos y a cada uno de nosotros y se ha entregado por cada uno de nosotros: “El Hijo de Dios me amó y se entregó a sí mismo por mí” (Ga 2, 20).

Nos ha amado a todos con un corazón humano. Por esta razón, el sagrado Corazón de Jesús, traspasado por nuestros pecados y para nuestra salvación (cf. Jn 19, 34): “es considerado como el principal indicador y símbolo… del amor con que el divino Redentor ama continuamente al eterno Padre y a todos los hombres” (Pío XII, Enc.’Haurietis aquas’: DS 3924; cf. DS 3812).

Catecismo de la Iglesia Católica, 478

La difusión de la devoción al Sagrado Corazón de Jesús se debe a Santa Margarita de Alacoque a quien Jesús se le apareció con estas palabras: “Mira este corazón mío, que a pesar de consumirse en amor abrasador por los hombres, no recibe de los cristianos otra cosa que sacrilegio, desprecio, indiferencia e ingratitud, aún en el mismo sacramento de mi amor. Pero lo que traspasa mi Corazón más desgarradamente es que estos insultos los recibo de personas consagradas especialmente a mi servicio”.

He aquí las promesas que hizo Jesús a Santa Margarita, y por medio de ella a todos los devotos de su Sagrado Corazón:

Les daré todas las gracias necesarias a su estado.2. Pondré paz en sus familias.3. Les consolaré en sus penas.4. Seré su refugio seguro durante la vida, y, sobre todo, en la hora de la muerte.5. Derramaré abundantes bendiciones sobre todas sus empresas.6. Bendeciré las casas en que la imagen de mi Corazón sea expuesta y venerada. 7. Los pecadores hallarán en mi Corazón la fuente, el Océano infinito de la misericordia. 8. Las almas tibias se volverán fervorosas. 9. Las almas fervorosas se elevarán a gran perfección. 10. Daré a los sacerdotes el talento de mover los corazones más empedernidos. 11. Las personas que propaguen esta devoción tendrán su nombre escrito en mi Corazón, y jamás será borrado de El. 12. Les prometo en el exceso de mi misericordia, que mi amor todopoderoso concederá a todos aquellos que comulgaren por nueve primeros viernes consecutivos, la gracia de la perseverancia final; no morirán sin mi gracia, ni sin la recepción de los santos sacramentos. Mi Corazón será su seguro refugio en aquel momento supremo.

Las condiciones para ganar esta gracia son tres:

Recibir la Sagrada Comunión durante nueve primeros viernes de mes de forma consecutiva y sin ninguna interrupción. Tener la intención de honrar al Sagrado Corazón de Jesús y de alcanzar la perseverancia final. Ofrecer cada Sagrada Comunión como un acto de expiación por las ofensas cometidas contra el Santísimo Sacramento.

Oración

Estas son para después de cada una de las comuniones de los 9 primeros viernes:

“Jesús mío dulcísimo, que en vuestra infinita y dulcísima misericordia prometisteis la gracia de la perseverancia final a los que comulgaren en honra de vuestro Sagrado Corazón nueve primeros viernes de mes seguidos: acordaos de esta promesa y a mi, indigno siervo vuestro que acabo de recibiros sacramentado con este fin e intención, concededme que muera detestando todos mis pecados, creyendo en vos con fe viva, esperando en vuestra inefable misericordia y amando la bondad de vuestro amantísimo y amabilísimo Corazón. Amén”.

ORACIONES DIARIAS

Acto de contrición

“Dulcísimo corazón de Jesús, que en este Divino sacramento estás vivo e infamado de amor por nosotros. Aquí nos tienes en tu presencia, pidiéndote perdón de nuestras culpas e implorando tu misericordia. Nos pesa ‘oh buen Jesús’, de haberte ofendido, por ser Vos tan bueno, que no mereces tal ingratitud. Concedednos luz y gracia, para meditar tus virtudes y formar según ellas, nuestro pobre corazón. Amén”.

(Por cada día se puede hacer un momento de meditación)

Acto de consagración

“Rendido a tus pies, ‘oh Jesús mío’, considerando las inefables muestras de amor que me has dado y los sublimes lecciones que me enseñó tu adorabilísimo Corazón te pido humildemente la gracia de conocerte, amarte y servirte como fiel discípulo tuyo para hacerme digno de las mercedes y bendiciones que generoso concedes a los que de veras te conocen, aman y sirven.

Mira que soy muy pobre, dulcísimo Jesús y necesito de Vos como el mendigo de la limosna que el rico le ha de dar.

Mira que soy muy rudo, ‘oh soberano maestro’ y necesito de tus divinas enseñanzas para luz y guía de mi ignorancia.

Mira que soy muy débil, ‘oh Poderosísimo amparo de los flacos’ y caigo a cada paso y necesito apoyarme en Vos para no desfallecer.

Sedlo todo para mi, Sagrado Corazón: socorro de mi miseria, lumbre de mis ojos, báculo de mis pasos, remedio de mis males, auxilio en toda necesidad.

De Vos lo espera todo mi pobre Corazón. Vos lo alentaste y convidaste cuando con tus tiernos acentos dijiste repetidas veces en tu Evangelio: ‘venid a Mi’, ‘aprended de Mi’,‘pedid’, ‘llamad’, a las puertas de tu Corazón vengo, pues, hoy y llamo, y pido y espero Del mío te hago firme, formal y decidida entrega. Tómalo Vos y dame en cambio lo que sabes me ha de hacer bueno en la tierra y dichosos en la eternidad. Amén”.

(Pedir la gracia que se desea conseguir).

Se reza tres veces Padre Nuestro, Ave María y Gloria en recuerdo de las 3 insignias: cruz, corona y herida de lanza con que se apareció el sagrado Corazón a Santa Margarita de Alacoque.

