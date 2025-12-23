LUCALE participa oficialmente en los Premios MIN 2026 con “Candelabro”

Es oriundo de Don Torcuato y muy hincha de Tigre

El rapero y artista independiente LUCALE (Cristian Alexander Devincenzi Lemos) fue aceptado oficialmente y participa en los Premios MIN 2026 (Premios de la Música Independiente de España) con su canción “Candelabro”, en la edición 2026 del certamen.

Los Premios MIN, organizados por la Unión Fonográfica Independiente (UFi), reconocen anualmente a artistas y proyectos de la música independiente iberoamericana, poniendo en valor la autogestión, la identidad artística y la diversidad cultural fuera de los grandes circuitos comerciales.

“Candelabro” es una obra surgida de un proceso personal profundo, donde la música funciona como herramienta de expresión y reconstrucción emocional. Con una lírica directa y un clima sonoro oscuro y minimalista, la canción refleja una búsqueda artística honesta, alejada de fórmulas comerciales y sostenida desde la independencia.

LUCALE es un rapero nacido en Montevideo en 1991 y criado en Buenos Aires. Cuenta con más de 40 canciones publicadas en plataformas digitales y una trayectoria construida desde la experiencia en barrios populares, atravesada por la crítica social, la salud mental y la defensa de una identidad artística auténtica. Ha participado en proyectos culturales y universitarios, formó parte del libro “5000 disparos” del fotógrafo y gestor cultural Martín Biaggini, y del proyecto Haciendo Rap Juntxs, vinculado a la Universidad Nacional Arturo Jauretche (UNAJ).

La participación en los Premios MIN 2026 representa un nuevo paso en el recorrido artístico de LUCALE dentro del circuito cultural independiente, consolidando su trabajo y ampliando su proyección internacional desde la autogestión.