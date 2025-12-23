José C. Paz, Ciudad del Aprendizaje y la UTN

Por: Dr. Prof. Carlos Víctor Zalazar

El 22 de diciembre, por expresa indicación del senador, intendente en uso de licencia y Vicepresidente de la Red de Ciudades del Aprendizaje LATAM UNESCO Mario Alberto IshiiI me reuní en la UTN Pacheco con el decano Ingeniero Enrique Vera, el Secretario Académico Mgtr. Lic. Fernando Martinez, el Subsecretario Económico Financiero Mgtr. Lic. Guillermo Ricci y el docente Lic. Jonathan Rodríguez

Esto con la finalidad de avanzar en los prolegómenos de la reunión mantenida oportunamente con el Rector y el Secretario Académico de la UTN en el mes de agosto y la firma de un convenio para el dictado de actividades de dicha reconocida Casa de Altos Estudios en la más moderna Facultad de Ciencias, Tecnología, Innovación, Robótica, IA e Ingenierías próxima a concluirse en Fray Marchena y Santa María. Un gigantesco Polo Educativo que albergará varias instituciones de gran prestigio académico al servicio de la región.

A SU VEZ…

Acompañé al Presidente del Consejo Escolar Carlos Leiva y equipo en la entrega de Certificados

En un auditorio repleto y feliz recibieron sus certificados: 140 estudiantes de Estimulación Temprana.

120 de Acompañantes Terapéuticos.

140 de Operadores en Adicciones.

120 de Peluquería Unisex y barbería,

90 de Lashistas de Colocación de Pestañas.

80 de Maquillaje Artístico y Social y 110 de Globología.

La Ciudad del Aprendizaje con el Vicepresidente de la Red de Ciudades del Aprendizaje LATAM UNESCO, senador e intendente en uso de licencia Mario Alberto Ishii sigue apostando decididamente a la formación continua a lo largo de la vida.