Cierre de temporada con balance positivo

En Buenos Aires, Guadalupe Pedrozo completó el Evento Coronación de IAME Series Argentina. La joven piloto de Los Polvorines se vio perjudicada por situaciones ajenas que la pusieron a prueba y respondió con solvencia para cerrar la Copa de Plata en el P6 de la competitiva divisional Old School Senior.

El Evento Coronación de la Champion Cup 2025 de IAME Series Argentina contó con la participación de Guadalupe Pedrozo en el Kartódromo “Ciudad de Buenos Aires”, durante el pasado fin de semana. La piloto de Los Polvorines, Buenos Aires, fue parte de la divisional Old School Senior, afrontando la definición del campeonato con el objetivo de completar el certamen lo más arriba posible y capitalizar el trabajo realizado a lo largo de la temporada.

La actividad del sábado, correspondiente a la Fecha #9, se desarrolló sobre la variante N°2 del trazado porteño y estuvo marcada por la lluvia durante las primeras competencias de la mañana. Pedrozo tuvo una clasificación complicada y registró el 21° tiempo, condicionada por inconvenientes en el motor. En el Sprint, con una pista que comenzó húmeda y fue secándose con el correr de las vueltas, logró avanzar en pista hasta el P15, aunque un recargo por trompa la relegó finalmente al P16. En la Final #9, cuando buscaba continuar con esa progresión, un incidente en la largada la obligó a despistarse para evitar un choque, quedando detenida en la leca y fuera de competencia, sin poder completar vueltas.

Tras concluir la jornada sabatina, la piloto explicó con claridad las situaciones que condicionaron su rendimiento y dejó en claro el enfoque para el domingo: “Empezamos con una clasificación complicada por el motor. Logramos salir a clasificar y quedamos 21°. En el Sprint llovió, pero luego la pista se comenzó a secar. Logramos avanzar y terminamos 15° en pista, pero por un recargo por trompa quedamos 16°. En la largada de la final se cruzó un auto y, por esquivarlo, tuvimos que salir de pista a la leca. Ahí se terminó nuestra carrera, no pudimos correr la final. Tenemos que solucionar algunos temas con el auto, como la alineación. Tenemos un auto firme y vamos a aprovecharlo en lo que queda”.

El domingo, correspondiente a la Fecha #10 y última del torneo, se disputó sobre la variante N°1 del Kartódromo “Ciudad de Buenos Aires”. Pedrozo mostró una mejora en la clasificación, donde marcó el 15° tiempo. En el Sprint logró avanzar algunas posiciones en una competencia con varios incidentes y cerró esa etapa en el P19. En la Final #10 largó desde el P15 y, pese a verse nuevamente condicionada por choques entre otros pilotos que la obligaron a perder posiciones al esquivarlos, pudo completar la carrera y cruzar la meta en el P13, cerrando el fin de semana con un balance positivo desde lo deportivo y lo personal.

Al finalizar la actividad del domingo, la piloto valoró especialmente haber podido completar la competencia y el funcionamiento general del conjunto: “Largamos bien y avanzamos algunas posiciones en el Sprint. Hubo algunos choques durante la carrera, pero pudimos seguir. En la Final largamos 15°. El auto y el motor funcionaron muy bien, tuvimos un buen desempeño, pero luego dos pilotos se chocaron delante nuestro y tuve que esquivarlos por fuera. Perdí varias posiciones. Pude volver a la pista y terminar la carrera, que es lo más importante”.

Con el cierre del campeonato, Pedrozo también dedicó un espacio para agradecer a quienes la acompañaron durante toda la temporada: “Quiero agradecer a mi equipo Kiba Racing, a Claudio Chemolli, a Mariano Ingolotti y a mis sponsors Pradecon y Hormetal. Por supuesto, mi agradecimiento especial a mis papás, a mis hermanas, a mi hermano y a toda mi familia que siempre me apoya”.

Tras completar la última competencia del calendario, Guadalupe Pedrozo cerró la temporada en la Old School Senior ubicada en el P6 de la Copa de Plata, con 63 puntos acumulados, completando un año positivo dentro de una divisional numerosa y exigente.

Así, la representante de Los Polvorines dio por finalizada su participación en la Champion Cup 2025 de IAME Series Argentina, certamen que concluyó su temporada en Buenos Aires y que retomará su actividad tras el receso de verano, el fin de semana del 28 de febrero y 1 de marzo, en el Kartódromo de Buenos Aires, con el inicio de la Champion Cup 2026.

IAME SERIES ARGENTINA 2025 – CHAMPION CUP

Kartódromo “Ciudad de Buenos Aires”, CABA

OLD SCHOOL SENIOR

FECHA #9

Clasificación: 1. Pesce, Santino 1:01.220

Sprint: 1. Maresca, Leonel, 2. Cassino, Damián, 3. Arellano, Facundo, 4. Silvestre Pereda, Facundo, 5. Cordone, Tomás, 6. Catania, Agustín, 7. Figueroa, Francisco, 8. Bonaglia, Matteo, 9. Btesh, Máximo, 10. Roqueta, Bautista, 11. Bartucci, Santino, 12. Pesce, Santino, 13. Baliñas, Agustín, 14. Flores, Isabel, 15. Druetto, Franco, 16. Pedrozo, Guadalupe, 17. Domínguez, Tomás, 18. Biondi, Tobías, Nc. Amorelli, Ramiro, Sv. Cartolano, Juan, Sv. Rumie, Joaquín, Sv. Amorelli, Dante, Sv. Nine, Martín, Sv. Silvestro, Federico, Ex. Ojeda, Martín, Ex. Garay, Tiziano, Ex. Nietzel, Joaquín.

Final: 1. Maresca, Leonel, 2. Cordone, Tomás, 3. Cassino, Damián, 4. Silvestre Pereda, Facundo, 5. Catania, Agustín, 6. Rumie, Joaquín, 7. Roqueta, Bautista, 8. Figueroa, Francisco, 9. Pesce, Santino, 10. Bartucci, Santino, 11. Btesh, Máximo, 12. Baliñas, Agustín, 13. Druetto, Franco, 14. Garay, Tiziano, 15. Domínguez, Tomás, 16. Flores, Isabel, 17. Amorelli, Ramiro, 18. Biondi, Tobías, 19. Amorelli, Dante, Nc. Cartolano, Juan, Nc. Bonaglia, Matteo, Nc. Silvestro, Federico, Sv. Arellano, Facundo, Sv. Nine, Martín, Sv. Pedrozo, Guadalupe, Ex. Nietzel, Joaquín, Ex. Ojeda, Martín.

FECHA #10

Clasificación: 1. Cordone, Tomás 50.226

Sprint: 1. Silvestre Pereda, Facundo, 2. Maresca, Leonel, 3. Rumie, Joaquín, 4. Cordone, Tomás, 5. Cassino, Damián, 6. Roqueta, Bautista, 7. Bartucci, Santino, 8. Btesh, Máximo, 9. Bonaglia, Matteo, 10. Baliñas, Agustín, 11. Domínguez, Tomás, 12. Arellano, Facundo, 13. Figueroa, Francisco, 14. Pesce, Santino, 15. Amorelli, Ramiro, 16. Cartolano, Juan, 17. Garay, Tiziano, 18. Nine, Martín, 19. Pedrozo, Guadalupe, 20. Biondi, Tobías, Nc. Druetto, Franco, Nc. Flores, Isabel, Nc. Catania, Agustín, Sv. Silvestro, Federico, Sv. Ojeda, Martín, Ex. Amorelli, Dante.

Final: 1. Bonaglia, Matteo, 2. Btesh, Máximo, 3. Silvestre Pereda, Facundo, 4. Rumie, Joaquín, 5. Figueroa, Francisco, 6. Maresca, Leonel, 7. Domínguez, Tomás, 8. Catania, Agustín, 9. Bartucci, Santino, 10. Garay, Tiziano, 11. Cartolano, Juan, 12. Amorelli, Ramiro, 13. Pedrozo, Guadalupe, 14. Flores, Isabel, 15. Nine, Martín, 16. Baliñas, Agustín, 17. Cassino, Damián, Nc. Cordone, Tomás, Nc. Roqueta, Bautista, Nc. Pesce, Santino, Nc. Druetto, Franco, Nc. Biondi, Tobías, Nc. Silvestro, Federico, Nc. Arellano, Facundo, Sv. Ojeda, Martín, Ex. Amorelli, Dante.

Campeonato Extraoficial: 1. Btesh, Máximo 353 – 3v, 2. Arellano, Facundo 346 – 1v, 3. Catania, Agustín 343 – 1v, 4. Bonaglia, Matteo 314 – 2v, 5. Maresca, Leonel 303 – 1v, 6. Silvestre Pereda, Facundo 293, 7. Cordone, Tomás 289 – 1v, 8. Cassino, Damián 281 – 1v, 9. Rumie, Joaquín 238, 10. Roqueta, Bautista 215, 11. Ojeda, Martín 201, 12. Quatromano, Luca 187, 13. Domínguez, Tomás 161, 14. Bartucci, Santino 155, 15. Nefa, Ignacio 142, 16. Martínez, Alexis 121, 17. Pesce, Santino 115, 18. Baliñas, Agustín 105, 19. Pedrozo, Guadalupe 98, 20. Nietzel, Joaquín 81, 21. Forconi, Nicolás 65, 22. Figueroa, Francisco 64, 23. Biondi, Tobías 56, 24. Iorio, Federico 56, 25. Campos, Agustín 55, 26. Flores, Isabel 53, 27. López, Francisco 52, 28. Giani, Santino 50, 29. Falivene, Julián 49 – 1v, 30. Druetto, Franco 46, 31. Caraccioli, Guido 45, 32. Rodríguez, Elián 45, 33. Carreira, Gustavo 42, 34. González, Alejandro 42, 35. González, Ezequiel 41, 36. Cippolone, Mateo 40, 37. Ng, Sebastián 40, 38. Moyano, Tomás 40, 39. Reyna, Agustín 39, 40. Nietzel, Juan M. 38, 41. Manta, Nicolás 36, 42. Amorelli, Dante 35, 43. Martínez, Cristian 33, 44. Amorelli, Ramiro 29, 45. Monarca, Francisco 29, 46. De Lorenzo, Lucas 29, 47. Garay, Tiziano 28, 48. Herbsonmer, Mauricio 26, 49. DAquila, Joaco 23, 50. Orchesse, Nicolás 23, 51. Cartolano, Juan 22, 52. Suárez, Thomas 21, 53. Carmona, Ciro 20, 54. González, Thiago 20, 55. Villalba, Nicolás 20, 56. Ambronosi, Tomás 18, 57. Silvestro, Federico 18, 58. Constanzo, Máximo 16, 59. Franceschini, Sebastián 15, 60. Nine, Martín 14, 61. Sumabil, Lucas 14, 62. Ale, Juan P. 13, 63. Corona, Emanuel 11, 64. Itzcovich, Matilde 9, 65. Motessi, Genaro 9, 66. Itzcovich, Manuel 9, 67. Degregori, Lucas 9, 68. Villarroel, Juan C. 9, 69. Durante, Oreste 9, 70. Mustafa, Ignacio 8, 71. Albert, Marcos 7, 72. Coleff, Bruno 7, 73. Gallina, Gonzalo 6, 74. Loria, Federico 6.

Copa de Oro Extraoficial: 1. Maresca, Leonel 173 (Campeón), 2. Silvestre Pereda, Facundo 163, 3. Btesh, Máximo 160, 4. Cordone, Tomás 156, 5. Cassino, Damián 156, 6. Catania, Agustín 137, 7. Rumie, Joaquín 127, 8. Bonaglia, Matteo 125, 9. Arellano, Facundo 104, 10. Roqueta, Bautista 87, 11. Ojeda, Martín 77, 12. Quatromano, Luca 36.

Copa de Plata Extraoficial: 1. Bartucci, Santino 104 (Campeón), 2. Domínguez, Tomás 89, 3. Pesce, Santino 83, 4. Baliñas, Agustín 65, 5. Figueroa, Francisco 64, 6. Pedrozo, Guadalupe 63, 7. Nietzel, Joaquín 57, 8. Biondi, Tobías 44, 9. Forconi, Nicolás 40, 10. Druetto, Franco 39, 11. Campos, Agustín 38, 12. Flores, Isabel 37, 13. López, Francisco 36, 14. Amorelli, Dante 35, 15. Nefa, Ignacio 35, 16. Giani, Santino 31, 17. Martínez, Alexis 30, 18. Garay, Tiziano 28, 19. Amorelli, Ramiro 27, 20. González, Ezequiel 25, 21. Cartolano, Juan 22, 22. Reyna, Agustín 20, 23. Manta, Nicolás 20, 24. Nietzel, Juan M. 20, 25. Iorio, Federico 20, 26. Carmona, Ciro 19, 27. Silvestro, Federico 15, 28. Cippolone, Mateo 15, 29. De Lorenzo, Lucas 15, 30. Caraccioli, Guido 15, 31. Ng, Sebastián 15, 32. Moyano, Tomás 15, 33. Nine, Martín 14, 34. Rodríguez, Elián 10, 35. Orchesse, Nicolás 10, 36. González, Thiago 10, 37. Carreira, Gustavo 10, 38. DAquila, Joaco 10, 39. Villalba, Nicolás 10, 40. Suárez, Thomas 10, 41. Degregori, Lucas 9, 42. Falivene, Julián 8, 43. Ambronosi, Tomás 5, 44. Itzcovich, Matilde 5, 45. Ale, Juan P. 5, 46. Mustafa, Ignacio 5, 47. Durante, Oreste 5, 48. Albert, Marcos 5, 49. Motessi, Genaro 5, 50. Loria, Federico 5, 51. Coleff, Bruno 5, 52. Martínez, Cristian 5, 53. Sumabil, Lucas 5, 54. Gallina, Gonzalo 5, 55. Monarca, Francisco 5, 56. González, Alejandro 5, 57. Villarroel, Juan C. 5, 58. Herbsonmer, Mauricio 5, 59. Itzcovich, Manuel 5, 60. Corona, Emanuel 5, 61. Constanzo, Máximo 5, 62. Franceschini, Sebastián 5.

(*) FOTOS: Ph.: © Juan P. Casella