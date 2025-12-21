“Navegando”, el programa del Municipio de Tigre que promueve la riqueza y la cultura del Delta 

El Gobierno local llevó adelante una nueva jornada del ciclo junto a vecinas que participantes de la iniciativa “Mujeres Emprendedoras”, quienes pudieron disfrutar y contemplar un paseo por las Islas.

A través del programa “Navegando” del Municipio de Tigre se llevó adelante una nueva salida por el Delta en catamarán. Durante la actividad, los presentes participarán de un paseo fluvial para recorrer el Delta y conocer de primera mano su rica historia.

En el encuentro, las vecinas que participaron de la iniciativa “Mujeres emprendedoras” del Gobierno local disfrutaron de un recorrido guiado que culminó con la visita al Museo de Arte Tigre. Además, recibió información sobre la vida en el Delta, el medio ambiente y el funcionamiento de las embarcaciones isleñas.

Para más información acerca de este y otros programas del área, contactarse vía correo electrónico a la dirección: [email protected]. O a través de las redes sociales de la Secretaría de Turismo, Facebook: Viví Tigre, Instagram: @turismotigre y Twitter: @vivi_tigre.