Bono extraordinario para empleados municipales

Es de $ 150.000

A través de un comunicado oficial, la Municipalidad de José C. Paz informó que el Intendente Municipal en uso de licencia y actual Senador Provincial, Mario Alberto Ishii, ha dispuesto el otorgamiento de un bono extraordinario de $150.000 (pesos, ciento cincuenta mil) para el personal municipal.

Esta medida, que alcanza tanto al personal de planta permanente como al personal temporario, se implementará durante el mes de diciembre del corriente año.

“La decisión responde al reconocimiento de la situación económica actual del país y al impacto que la misma genera en los haberes del sector, particularmente en el aguinaldo correspondiente al segundo semestre.

El bono extraordinario constituye un beneficio adicional no remunerativo que busca acompañar el esfuerzo y la dedicación del personal municipal en el cumplimiento de sus funciones al servicio de la comunidad. La liquidación del mismo se realizará conforme a los procedimientos administrativos establecidos, garantizando su percepción por parte de los agentes comprendidos”, reza el comunicado.