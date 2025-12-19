San Isidro cierra el año con una feria que impulsa a sus emprendedores y ofrece a los vecinos productos locales

Este sábado en la Plaza 9 de Julio de Martínez, más de 100 emprendedores locales exponen sus productos en indumentaria, decoración, joyería, cocina, juguetes y cosmética, en la última gran feria del 2025. En caso de lluvia, se pospone al domingo 21.

El encuentro se realizará de 14:30 a 21:00h en la plaza 9 de Julio, Martínez, y contará con más de un centenar de puestos. Un trabajo que refleja el trabajo anual y en sinergia con los emprendedores locales.

La plaza de Monseñor Larumbe y Necochea se convertirá este sábado en un gran paseo comercial a cielo abierto donde los emprendedores locales ofrecerán productos y piezas en una amplia gama de rubros, entre indumentaria, decoración, joyería, artículos de cocina, juguetes, cosmética y muchos más.

La última feria del año será, entonces, una oportunidad única e ideal para disfrutar en familia, comprar los regalos de las próximas fiestas, conocer el talento de nuestros vecinos y apoyar la producción local.

“Estas ferias son una de las tantas formas que tenemos de acompañar a nuestros emprendedores, darles visibilidad y la posibilidad de que tengan un contacto cara a cara con los vecinos. La del sábado será el corolario de un año intenso en el que trabajamos codo a codo con ellos y también con los artesanos locales”, comentó Javier Jaureguiberry, subsecretario de Trabajo y Producción de San Isidro.

Así, a lo largo de 2025 se trabajó en diversas instancias con más de 500 emprendedores locales y se realizaron 40 ferias en distintos espacios públicos, algunas de las cuales acompañaron los festejos de los aniversarios de nuestras localidades. Además, se organizaron 12 talleres de capacitación a cargo de especialistas y a los efectos de ofrecerles a los emprendedoras herramientas válidas para desarrollar del mejor modo sus proyectos.

“Es un trabajo que profundizaremos en 2026, siempre con la meta de seguir generando vínculos con los que emprenden y forjando en comunidad un San Isidro con más herramientas para el trabajo, el crecimiento y la inclusión”, cerró el funcionario.

En caso de lluvia pasará al domingo 21 de diciembre.