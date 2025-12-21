Se realizó el tradicional concierto de Villancicos de San Isidro

El viernes, se celebró el tradicional concierto de Villancicos que tuvo lugar frente al atrio de la Catedral de San Isidro, en una velada que reunió a vecinos y familias en torno a la música y el espíritu navideño.

“Este concierto de Villancicos se convirtió en una verdadera tradición de San Isidro. Nos llena de orgullo ver a tantos vecinos reunidos para compartir esta época tan especial del año, renovando juntos la energía y la esperanza que nos permitirán enfrentar el nuevo año con mayor fuerza y unión”, valoró Ramón Lanús.

“Nos alegra ver cómo la comunidad se apropia de los espacios públicos para compartir la música, el encuentro y el clima de las fiestas, en un entorno tan significativo para San Isidro como la Plaza Mitre y la Catedral”, agregó Carolina Ruggero, subsecretaria de Cultura del Municipio.

La noche contó con la participación del Coral In Mulieribus de la Capilla Jesús de Nazareth de General Pacheco, perteneciente a la Diócesis de San Isidro; el Coro de Cámara de San Isidro, el Coro Santa Cecilia y el Coro de la Biblioteca Popular de San Isidro, acompañados por orquestas y solistas vocales e instrumentales que presentaron interpretaciones individuales a lo largo del concierto.

Como cierre, todos los coros compartieron el escenario para interpretar juntos el clásico Noche de Paz, emocionando al público presente.

Las celebraciones continuaron durante el fin de semana con nuevas propuestas abiertas a la comunidad. El viernes 19, a las 19 h, se realizó un nuevo concierto en la Plaza 9 de Julio. El sábado 20, hubo talleres navideños para toda la familia en las plazas Belgrano y San Martín desde las 17h. Finalmente, el domingo 21, en la Plaza del Campito, se llevó a cabo el último encuentro: desde las 18 h hubo talleres navideños y, a partir de las 19 h, un concierto de Villancicos para cerrar esta serie de actividades culturales al aire libre.