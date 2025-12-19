Nardini: “Culminamos el año con más obra pública y más dignidad para la gente”

El intendente Leo Nardini encabezó la inauguración de las obras de pavimentación realizadas en la calle Juan Bautista Ambrosetti, entre Fray Luis Beltrán y Cuzco, en la ciudad de Tierras Altas.

Acompañado por vecinos y referentes, recorrió dos de las cuatro cuadras inauguradas y celebró con el tradicional corte de cinta. “Muy contentos de estar inaugurando diferentes cuadras que completan la conexión de pavimento en la ciudad de Tierras Altas y también en Grand Bourg. Ahora la calle Ambrosetti, pero también otras que venimos desarrollando hace tiempo en este lugar”, expresó durante la recorrida.

La ejecución estuvo a cargo de la Subsecretaría de Servicios, dependiente de la Secretaría General, con cuadrilla municipal y materiales producidos en la hormigonera municipal. En total se construyeron 2.326,78 metros cuadrados de calzada de hormigón, lo que representa un avance significativo en la infraestructura urbana de la zona. Los beneficios de la obra se reflejan en la mejora de la calidad de vida de los vecinos, quienes ahora cuentan con acceso directo a los servicios públicos y una circulación vehicular más segura y ordenada. La pavimentación también contribuye a reducir problemas de salud vinculados al polvo y al agua estancada, además de brindar mayor seguridad frente a deslizamientos gracias a una superficie adecuada para la evacuación de las lluvias.

En diálogo con los vecinos, Nardini destacó: “Reencontrarnos con ellos y poder charlar más allá de las elecciones es la forma que tiene el municipio, de trabajar de forma comprometida, seria y respetuosa para seguir progresando y que Malvinas esté mejor”.

El intendente subrayó, además, que pese al contexto económico complejo, el municipio mantiene su ritmo de obra pública: “Con fondos municipales y una administración responsable que nos permite seguir avanzando en obra pública a lo largo y a lo ancho de nuestras siete ciudades de Malvinas Argentinas”.

Durante la jornada también se inauguraron otras calles en la localidad de Grand Bourg: cuatro cuadras en Benito Lynch, dos en Padre Stoppler y dos en Alfonsina Storni, consolidando este nuevo paquete de obras que refuerza la conectividad y la infraestructura urbana en Malvinas Argentinas. “Muy contentos de culminar el año con más obra pública y con más dignidad para la gente”, concluyó Nardini.