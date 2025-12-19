Los barrios de Vicente López celebran la Navidad con descuentos, música y la visita de Papá Noel

Este sábado 20 de diciembre, de 19 a 00 horas, se realizará el evento especial “Carapa no duerme” en la calle Independencia, entre Ituzaingó y Ascasubi, en el centro comercial de Carapachay.

Será otro año en el que este tradicional encuentro transformará el corazón del barrio en una gran fiesta barrial para despedir el año. Con más de 12 ediciones, el evento reúne a familias, vecinos y comerciantes en una noche con música en vivo, baile, actividades para chicos y propuestas gastronómicas.

Durante la jornada, la calle Independencia será peatonal en los tramos comprendidos entre Ituzaingó y Guido Spano, y entre Navarro y Almafuerte. Las calles transversales permanecerán abiertas al tránsito. En caso de lluvia, el evento se reprogramará para el martes 23 de diciembre, en el mismo horario.

Los vecinos podrán recorrer los comercios abiertos, muchos de ellos con descuentos especiales, y disfrutar de espectáculos musicales que se desarrollarán en dos escenarios en simultáneo. Además, habrá juegos, postas de maquillaje artístico para chicos, una exposición de autos clásicos y la visita especial de Papá Noel, junto a otras sorpresas que convertirán la noche en un paseo ideal para toda la familia.

Por otra parte, en el Centro Comercial de Munro, el sábado 20 Papá Noel también estará presente de 10 a 15 h en distintas postas ubicadas sobre la calle Vélez Sarsfield y la clásica Avenida Mitre. Durante la jornada, se podrá disfrutar además de la recorrida del Grinch, que se sacará fotos y repartirá caramelos a lo largo de las ocho cuadras de Vélez Sarsfield y las seis cuadras de Mitre.

Finalmente, como parte de las propuestas culturales de fin de año, en La Lucila se desarrollarán Talleres de Arte los días miércoles, jueves y viernes, de 17 a 19 h, una invitación para que chicos y familias participen de actividades creativas en el barrio.