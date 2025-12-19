Miguel Escalante encabezó el brindis de fin de año en el HCD de Tigre con periodistas locales y concejales

En un clima de celebración y camaradería, el Salón de Usos Múltiples (SUM) del Honorable Concejo Deliberante (HCD) de Tigre fue escenario del tradicional brindis de fin de año encabezado por el presidente del cuerpo legislativo, Miguel Escalante.

El encuentro reunió a periodistas locales y concejales de distintos bloques, quienes compartieron un almuerzo y reflexiones sobre un año de intenso trabajo parlamentario.

El periodista tigrense Daniel Burone Risso al tomar la palabra del grupo de periodistas presentes agradeció el reconocimiento a la labor de los comunicadores, subrayando la importancia de visibilizar el esfuerzo de quienes transmiten la realidad del distrito. “Este agasajo es un mimo que pone en evidencia nuestro trabajo; todos comunicamos lo mejor del partido de Tigre”, expresó.

Por su parte, Escalante recordó los inicios de su gestión hace dos años y reafirmó su compromiso con un Concejo basado en el respeto y el diálogo. Reconoció especialmente la tarea del concejal opositor Mariano Pelayo en el tratamiento del presupuesto municipal, aprobado por mayoría, y respaldó la gestión del intendente Julio Zamora, destacando su estilo inclusivo: “El mejor camino para Tigre es ver un Concejo unido para que al municipio le siga yendo bien”.

El presidente del HCD dejó un mensaje de cara al 2026, instando a los ediles a redoblar esfuerzos bajo la premisa de que “a Tigre no hay que frenarlo”, y remarcó que el futuro del distrito depende del trabajo conjunto de todos los sectores.

Concejales presentes