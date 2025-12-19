Julio Zamora en el tradicional encuentro de fin de año con las instituciones de Tigre: “Es fundamental que sigamos trabajando unidos”

“No alcanzan los brazos del Gobierno local para cubrir las necesidades de la población; es por ello que su labor y la articulación permanente es elemental”, fue el mensaje del intendente en el marco del tradicional brindis de fin de año con las instituciones y referentes de la comunidad.

En los jardines del Museo de Arte Tigre (MAT), el intendente Julio Zamora encabezó el acto de cierre de año junto a los referentes de las organizaciones de la comunidad. Allí, destacó que “es fundamental que sigamos trabajando unidos para construir un Municipio mejor”.

Y prosiguió: “Vivimos una jornada maravillosa con toda la fuerza social, comunitaria, cultural, religiosa, de seguridad, deportivas y económica de Tigre que trabajan en la comunidad; con muchas personas que todos los días hacen una excelente labor para que a los vecinos les vaya mejor. Para el Municipio sería imposible gobernar si no tuviéramos la ayuda de estas instituciones”.

Y cerró: “El mensaje es de esperanza y unidad para que continuemos llevando adelante iniciativas que permitan que nuestra comunidad siga progresando. El diálogo es la herramienta que nos va a llevar a consolidar una sociedad con más prosperidad”.

La actividad inició por la tarde y se extendió hasta la noche. Contó con la presencia de diversas instituciones que trabajan al servicio de la comunidad durante todo el año. A su vez, se proyectó un video institucional que resaltó los logros de Tigre y los desafíos de la gestión local para los tiempos que vienen. El color, el entretenimiento y la música estuvieron a cargo de la banda “Ensalada de Covers”.

“Super contentos por la presencia de hombres y mujeres que están comprometidos con su comunidad, en este cierre de año ya tradicional que hacemos desde todos los equipos del Municipio con Julio Zamora a la cabeza. Es clave que un gobierno local articule con las fuerzas vivas de la sociedad. Aquí están acompañando quienes trabajan en distintos ámbitos poniendo el cuerpo y el compromiso para construir una ciudad mejor. Realmente es un entramado social muy grande que hace que podamos tener contacto directo con todos los vecinos”, sostuvo el secretario de Desarrollo Económico y Relaciones con la Comunidad, Emiliano Mansilla.

El encuentro conto con la presencia de representantes de asociaciones civiles, clubes de barrio, bibliotecas populares, Rotarys y Leones, grupos scouts, comunidades guías, clubes de remo, clubes deportivos, centros de estudiantes, referentes y organizaciones de distintos cultos, instituciones de protección ciudadana y seguridad, organizaciones que trabajan por la inclusión, organismos de derechos humanos, centros barriales, obispado de San Isidro, Cáritas, fundaciones, centros culturales, Damas Rosadas, institutos de historia, sociedades de fomento, juntas vecinales, centros de jubilados y pensionados, cámaras de comercio, Unión Industrial de Tigre, cámaras empresarias y referentes del sector productivo, cámaras del sector turístico e instituciones y referentes destacados de la comunidad.

Al respecto, la secretaria de Desarrollo Social y Políticas de Inclusión, Gisela Zamora, indicó: “Después de mucho trabajo es bueno reunirnos con las instituciones que día a día trabajan codo a codo con el Municipio de Tigre en las distintas áreas. Un agasajo que tiene que ver con agradecer el compromiso y solidaridad que han tenido al servicio de las y los vecinos. No tengo dudas que seguiremos llevando adelante acciones que puedan fortalecer aún más a la comunidad para construir un Tigre grande”.

Luis Merlo, director de Distrito del Grupo Scout Argentina, agradeció el evento organizado por el Municipio de Tigre y dijo: “Trabajar juntos creo que es la clave para seguir creciendo como comunidad. Cada uno desde su lado contribuye a que Tigre sea una ciudad mejor. Tenemos el respaldo del Gobierno local y eso es para destacar”.

Por su parte, Josefina, presidenta del Centro de Jubilados y Pensionados, Juntos por Los Troncos, manifestó: “El Municipio nos acompaña en cada evento que realizamos y aporta mucho en lo que necesitamos”. Por último, Eugenia, representantes de la capilla Santa Maria de la Esperanza del barrio El Prado de Benavídez, comentó: “Fue muy lindo haber recibido la invitación. Nosotros recibimos el apoyo del estado local cuando hace falta”.