Entrega de Almanaques 2026 con citas bíblicas

Por: Dr. Prof..Carlos Víctor Zalazar

El 18 de diciembre, junto al Secretario y Subsecretario de la Asociación Civil Asamblea Cristiana entregamos, como cada año, el calendario IEAC 2025.

Agradecidos a quienes hoy nos recibieron con tanto afecto y cuelgan el almanaque con citas bíblicas y hermosas ilustraciones: Cristian Daniel Riucci Gerente Banco Superville José C. Paz y Mariana Fernández Gerente de Cuentas y Enlace Institucional. Juan Ligo Concejal y Presidente del HCD de José C. Paz.

En la Municipalidad de José C. Paz: Secretaria Privada del Intendente; Secretaría de Gobierno. Lucia Ghirardi Directora de Ceremonial y Protocolo. Silvia Mazzei Coordinadora General de la Dirección General de Emergentes Sociales, Género y Diversid. Jorge Sánchez Director General de Cultos y pastora Norma Correa de dicha repartición.

Hugo Donamari, Director del CFP 401 de Malvinas Argentinas y Vicedirector del CFP 401 de José C. Paz. Erica Lorena Galvez Secretaria del CFP 401 y CFL 402 de José C. Paz. Ariel Bulacio Director del CFP 401 de José C. Paz. Adalberto Natale Director de Ambiente y Desarrollo Sostenible del municipio de José C. Paz y equipo. Rodolfo R. Pino Secretario de Deportes y cinco veces concejal y Diego Pino concejal.