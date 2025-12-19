Naturgy culmina una nueva edición de Energía del Sabor en Buenos Aires con un fin solidario

Naturgy Argentina lleva adelante una nueva edición del programa Energía del Sabor, una iniciativa de formación gastronómica que busca generar oportunidades reales de capacitación y empleabilidad para personas que desean fortalecer sus conocimientos y potenciar sus emprendimientos productivos en el ámbito culinario.

Naturgy impulsa este programa tanto en Tucumán como en Buenos Aires, junto a diferentes organizaciones sociales locales. En esta edición de Buenos Aires participan UTHGRA, Seccional Oeste (Partido de Morón), Asociación Civil Siloé (Partido de Moreno) y Asociación Peregrina (Partido de Tigre). Cada organización presenta a sus propios equipos de cocina —que transitaron durante el año la capacitación del programa— y se presentan a una competencia de cierre de año.

La final se realizó el jueves 18 de diciembre, a las 10 h, en Azai Espacio Culinario. Las empanadas fueron el plato elegido para 2025 porque le permite a los alumnos integrar los aprendizajes técnicos del programa (masas, rellenos, cocción, presentación y servicio). Además, este año el cierre del concurso sumó otro objetivo muy especial: acompañar la misión social de Fundación Sí: Esto es que toda la producción realizada (cerca de 10 docenas de empanadas) fue donada para sus recorridas solidarias de Nochebuena y Año Nuevo.

“Energía del sabor es uno de nuestros programas emblemáticos. Estamos convencidos de que al brindar herramientas concretas de capacitación podemos impactar positivamente en la vida de las personas. Esta edición, además, tiene un broche de oro: acompañar con la producción de comida a la Fundación Sí”, aseguró Verónica Argañaraz, Directora de Comunicación y Relaciones Institucionales de Naturgy Argentina.

Las participantes elaboraron empanadas, poniendo en práctica los aprendizajes del año y cocinando con un propósito solidario: toda la producción se destinó a fortalecer la acción que Fundación Sí lleva adelante en Nochebuena y Año Nuevo, acercando comida a personas en situación de vulnerabilidad. De este modo, la final se convirtió en una instancia de celebración del esfuerzo, el trabajo en equipo y el impacto real que se logra cuando el conocimiento se pone al servicio de una causa.

“Cada vez que participamos, las chicas se llevan contenido de valor y trabajo en equipo. La competencia genera unidad, algo que trabajamos muchísimo en las clases”, comentó Judit Gorge, profesora de la Fundación Peregrina.

Por su parte, una de las alumnas de Siloé, expresó: “Me llevo una experiencia muy linda. Nos sentimos súper cómodas. Nos vamos felices. Es una gran oportunidad para demostrar lo que aprendimos durante todo el año”. Y otra alumna de Fundación Peregrina aseguró: “Estamos muy contentas. Es nuestra primera vez compitiendo. Es una experiencia nueva, muy linda. Nos sentimos a gusto con la cocina y con las chicas. Todo estuvo muy lindo, lo disfrutamos mucho”.

Esta actividad de cierre de una nueva edición Energía del Sabor busca visibilizar el trabajo realizado durante el año, poner en práctica los contenidos aprendidos, fomentar la creatividad y acompañar una acción solidaria con impacto directo.