La Pista de Atletismo “Abel Acevedo”  de Tigre fue escenario del Torneo Clausura 2025 de la FAM 

La gestión local abrió las puertas de las nuevas instalaciones del Polideportivo Sarmiento para el desarrollo del último certamen del año de la Federación Atlética Metropolitana. Se practicaron disciplinas de lanzamiento de bala, salto en largo, 100 metros, 400 metros, milla y postas.

En la Pista Municipal de Atletismo “Abel Acevedo” del Municipio de Tigre se llevó adelante el Torneo Clausura 2025 de la Federación Atlética Metropolitana (FAM). Durante el certamen, se compitió en disciplinas de lanzamiento de bala, salto en largo, 100 metros, 400 metros, milla y postas.

La subsecretaria de Deportes, Natalia Gómez, Estamos terminando la última jornada de la FAM en nuestra pista y para nosotros es un orgullo que puedan aprovechar las instalaciones. Hay chicos de Tigre participando y es un honor que compitan cerca. Cada vez tenemos mejores infraestructuras para que los vecinos accedan a todos los deportes”.

La Pista Municipal de Atletismo – ubicada en el Polideportivo Sarmiento del centro de la ciudad – fue inaugurada durante el 2025 por el intendente Julio Zamora, con el objetivo de promover el deporte en la comunidad. Es la primera homologada internacionalmente en zona norte, con una extensión de 400 metros y 6 carriles, donde se practica jabalina, lanzamiento de bala, salto con garrocha, en largo y alto.

La presidente de FAM, Karen Vizental, Estoy feliz de realizar el torneo clausura de la Federación en la pista de Tigre y aparte soy vecina, vengo a entrenar acá. Tuvimos un popurrí de distintas pruebas como distancia, velocidad, salto y lanzamiento. Es una excelente instalación para todos los que quieren practicar el deporte”.

Ángel, competidor del certamen y miembro de la Asociación de Atletismo El Talar, Vengo entrenando en la pista desde que se inauguró y cuando me enteré que se iba a competir quise participar. Me anoté en la milla y la verdad fue muy lindo. Este lugar es muy accesible para los que vivimos en Tigre, sino teníamos que ir hasta capital o entrenar en calle, que no es lo mismo. Esto te ayuda a mejorar mucho más”.