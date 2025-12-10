Sector químico y petroquímico: contracción de producción y ventas, con buen desempeño de las PyMIQ durante octubre

El informe mensual desarrollado por la Cámara de la Industria Química y Petroquímica (CIQyP®) mostró que en octubre de 2025 la producción sectorial registró una disminución del 1% frente a septiembre.

En la comparación interanual, la baja alcanzó el 8%, impulsada principalmente por los finales agroquímicos; mientras que el acumulado del año, hasta el cierre de octubre, se mantiene con una caída del 5%.

En el ámbito de las ventas locales, el relevamiento evidenció una caída del 9% en relación con el mes anterior, atribuida a menores volúmenes de venta en básicos orgánicos y finales agroquímicos. Analizando el desempeño interanual, la disminución alcanzó el 26%, registrando caídas en todos los subsectores. El acumulado anual presenta una contracción del 16%.

En lo que respecta a las exportaciones, en el informe de la CIQyP® se observó un aumento del 12% en comparación con septiembre, aunque sufrieron una caída del 4% interanual. El acumulado del año, sin embargo, se mantuvo estable sin variación.

En cuanto al desempeño de las PyMIQ (Pequeña y Mediana Industria Química), el comportamiento se mostró dispar, pero volvió a mostrar dinamismo en producción y ventas locales con incrementos mensuales e interanuales. La producción de este segmento registró una suba del 9% en el mes y un 17% interanual, con un acumulado que trepó al 7%. Las ventas locales también fueron positivas, con una variación mensual del 3% y un incremento del 11% en la comparación anual, aunque el acumulado mostró una leve caída del 1%. Por su parte, las exportaciones cayeron un 4% en el mes, pero se dispararon un 22% interanual y acumulan un 33% de crecimiento en lo que va del año.

Durante octubre de 2025, las importaciones del sector químico y petroquímico cayeron alrededor del 24% y las exportaciones disminuyeron un 7%, medidas en dólares. Como consecuencia, la balanza comercial fue deficitaria en alrededor de 700 millones de dólares.

A su vez, el uso de la capacidad instalada en octubre decreció respecto al período anterior, con un promedio del 50% para productos básicos e intermedios y del 84% para productos petroquímicos.

En conclusión, las ventas totales del sector en general, que incluye a las PyMIQ (mercado local + exportaciones) de los productos informados por las empresas participantes del informe, durante octubre 2025, fueron de 284 millones de dólares, acumulando un total de USD 2.815 millones hasta octubre de este año.

“Los indicadores de octubre no se alejan de la tendencia de la economía en general del país, notamos contracciones del sector en cuanto a producción y ventas internas, pero con un alentador comportamiento en ventas al exterior. El sector de la pequeña y mediana industria química (PyMIQ) muestra un mejor desempeño. El contexto sigue siendo muy desafiante”, destacó Jorge de Zavaleta, director ejecutivo de la Cámara de la Industria Química y Petroquímica (CIQyP®).

La Cámara de la Industria Química y Petroquímica emite mensualmente, desde 1999, un informe sobre la actividad industrial cuyas fuentes son las empresas del sector, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), Penta-Transaction-Estadísticas Import-Export y el Banco Central de la República Argentina (BCRA).

El trabajo cuenta con diferentes niveles de desagregación y se organiza en bloques productivos, los que a continuación se detallan: productos Inorgánicos, petroquímicos básicos, petroquímicos intermedios y finales termoplásticos (polímeros y elastómeros), finales agroquímicos (agroquímicos y fertilizantes); y PyMIQ (Pequeña y Mediana Empresa Química).