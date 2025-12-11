Cómo Vicente López se convirtió en el primer Distrito Google de Argentina

Soledad Martínez presentó el último capítulo del podcast ¡Presente!

Ya se puede escuchar el octavo y último capítulo de “¡Presente!”, el podcast donde la vicepresidenta del PRO e intendenta de Vicente López habló con especialistas con ideas transformadoras para la educación.

En esta oportunidad Soledad Martínez conversó con Fernanda Montes de Oca, gerenta de Ecosistemas Educativos de Google, sobre todo el trabajo que hace Vicente López para incorporar tecnología en las aulas y el reconocimiento al municipio como el primer “Distrito Google” de Argentina.

En relación con esto, la intendenta destacó que “ser Distrito Google es un gran desafío para todo nuestro equipo de Educación, pero también para cada escuela. En Vicente López creemos que los intendentes podemos hacer mucho más por la educación, acá nos acostumbramos a que fuera responsabilidad de un presidente o un gobernador, yo creo que no, que le incumbe a los que gobernamos ciudades. Nosotros invertimos en educación y es un ejemplo para otros municipios”.

Se trata de un camino iniciado años atrás, en 2022, con la certificación de la Escuela Primaria Municipal Manuel Dorrego como la única escuela pública argentina reconocida como Google Reference School. La especialista Montes de Oca se refirió a este hito: “No solo fueron la primera escuela pública de Argentina sino también de Hispanoamérica en alcanzar este logro. A veces se piensa que en una escuela pública no están las condiciones ideales para lograr innovación, y Vicente López ha demostrado que sí se puede”.

Este año, el alcance se amplió con la incorporación al programa de instituciones como la Escuela Primaria Municipal Emma Pérez Ferreira, la Escuela Secundaria Paula Albarracín y el Centro de Formación Integral Durlach, que a partir de ahora reciben equipamiento, capacitación docente y acceso a herramientas digitales de Google para enriquecer el aprendizaje.

“Google tiene el objetivo de reconocer a las escuelas que se transforman gracias a la tecnología, y no solo usarla por usarla, sino que esa tecnología esté integrada, que los docentes estén capacitados, y que permita desarrollar las habilidades de los alumnos. Queremos que la tecnología rompa la brecha y que todos los chicos tengan las mismas oportunidades”, remarcó Montes de Oca.

En ese sentido, Soledad Martínez expresó que “esa búsqueda ve en la escuela Dorrego, que está en el límite con San Martín, con otra realidad socioeconómica. No es casualidad que esta fuera la primera escuela certificada por Google, buscamos nivelar las oportunidades y que, independientemente del barrio donde viven, los chicos puedan aprender de la misma manera. Y hoy en esta escuela se aprende más y mejor gracias a estas herramientas”.

Y concluyó: “Los docentes, antes de recibir este reconocimiento, se capacitan por más de dos años, es un proceso de aprendizaje también para ellos. Es un desafío no solo para los chicos, sino también para los docentes”.

Todos los episodios del podcast “¡Presente!” ya se encuentran disponibles en Spotify y YouTube.