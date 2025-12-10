Vuelve “Sabores de San Isidro”

Con una jornada dedicada a los mejores helados, promos en locales y delivery

Este jueves 11 de diciembre se realizará una nueva edición del ciclo de promoción gastronómica impulsado por el Municipio de San Isidro. Más de 30 heladerías adheridas ofrecerán un 20% de descuento en productos seleccionados y, por primera vez, las promociones también serán válidas para pedidos por delivery.

Gracias a una alianza con PedidosYa, los vecinos podrán disfrutar de los descuentos tanto en los locales como desde la aplicación, llevando los mejores helados de San Isidro directamente a sus casas.

“Sabores de San Isidro es un claro ejemplo de la importancia del trabajo mancomunado entre el municipio y el sector privado. Una herramienta que nos permite darle más visibilidad a nuestros comercios, poner en valor su talento, potenciar el sector y ofrecerle a los vecinos una jornada de promociones en productos y propuestas”, explicó Javier Jaureguiberry, subsecretario de Trabajo y Producción de San Isidro.

Esta será la novena edición del año de Sabores de San Isidro, que desde marzo pasado contó con la participación de más de 400 locales distribuidos por todo el municipio e infinidad de vecinos que aprovecharon los descuentos en pizzas, hamburguesas, locros, pastas, pastelería, milanesas, empanadas y cafés.

Antes de realizar cualquier compra se sugiere consultar en el mismo local o en sus redes sociales el descuento y los horarios del mismo. El sistema de delivery estará habilitado en los locales adheridos a PedidosYa.

Los descuentos y promos comprenden las compras para consumir en forma presencial en cada local y también en la modalidad delivery en los locales adheridos que figuran en PedidosYa.

Sobre Sabores de San Isidro

Es una iniciativa que desde 2024 busca apoyar y promover los comercios gastronómicos locales, destacando la diversidad y creatividad de sus propuestas culinarias. En colaboración con distintos establecimientos del municipio, queremos invitar a vecinos y visitantes a disfrutar de una experiencia única que refleja la identidad y calidad de nuestra gastronomía.

Para conocer los locales adheridos:

https://www.sanisidro.gob.ar/saboresdesanisidro

Para más información:

[email protected]