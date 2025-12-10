En Tigre centro, el Municipio realizó una nueva entrega de materiales ortopédicos

En el Centro de Rehabilitación Juana Azurduy, las autoridades del Gobierno local otorgaron 4 sillas de ruedas, 20 pares de anteojos, 4 bastones y un andador a vecinos y vecinas. La iniciativa tiene como objetivo continuar garantizando una mayor autonomía para los beneficiarios.

El Municipio realizó una nueva entrega de elementos ortopédicos para vecinos y vecinas en el Centro de Rehabilitación Juana Azurduy de Tigre centro. Estas actividades buscan dar respuesta a las personas con discapacidad de forma que cambie su nivel de vida.

“Creamos esta entrega de elementos ortopédicos para dar respuestas a todas las necesidades que tienen las personas con discapacidad en Tigre. En esta ocasión, entregamos anteojos, sillas de ruedas, bastones para mejorar la calidad de vida de nuestras vecinas vecinas”, expresó la directora general de Discapacidad, Marcela Jáuregui.

Durante el evento, funcionarios del Gobierno local hicieron entrega de 4 sillas de ruedas, 2 pares de muletas, 20 pares de anteojos y un andador. El programa del Municipio – gestionado con fondos propios – se sostiene desde hace más de 10 años con el fin de mejorar la calidad de vida de la comunidad.

A su vez, también se realizó más de 250 Certificados Únicos de Discapacidad resultado del operativo excepcional de Juntas Evaluadoras. Esto se da en el marco de las actividades que se realizan en la semana del Día Internacional de las Personas con Discapacidad.

El Centro de Rehabilitación Psicofísica de Adultos Juana Azurduy fue creado para dar respuesta a adultos que requieren rehabilitación psicofísica y/o cardiovascular, con y sin discapacidad.

Es sede de la Junta Evaluadora para el otorgamiento de Certificados Únicos de Discapacidad, también se realizan asesoramientos sobre trámites relacionados con los derechos de las personas con discapacidad de nuestro partido.