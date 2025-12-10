Más de 150 niños participaron del programa educativo “Primera Infancia Primero”

El programa apunta a fortalecer vínculos y apoyar a familias vulnerables con hijos de 0 a 5 años, facilitando el acceso a servicios de salud, educación y protección social. Es una iniciativa que impulsa el Municipio junto a la Fundación Navarro Viola.

En el Campo de Deportes N°1, se realizó el cierre del programa “Primera Infancia”, que contó con la presencia del intendente de San Isidro, Ramón Lanús, funcionarios del área de Educación local, docentes y familias beneficiarias, y representantes de la Fundación Navarro Viola, aliado estratégico de San Isidro en esta iniciativa.

“Este programa es fundamental porque acompaña a los chicos desde la más temprana edad cuando empiezan a a formarse los cimientos del lenguaje, la sociabilidad, el aprendizaje, el desarrollo emocional y cognitivo. Invertir en esta etapa es la mejor inversión que podemos hacer para su futuro”, aseguró el intendente Ramón Lanús, quien agradeció a las familias por confiar en el trabajo del municipio y de la Fundación.

“En el marco de nuestro compromiso irrenunciable con la primera infancia, celebramos con las familias beneficiarias del programa los logros compartidos durante un año en el que trabajamos fuertemente para crear entornos que protejan y estimulen el desarrollo de los niños, reconociendo el rol fundamental de las familias en este proceso. Se trata de un espacio de contención y de un hacer compartido que finalmente sirva para generar nuevos y mejorar vínculos familiares”, comentó Mercedes Sanguineti, secretaria de Educación, Cultura y Trabajo de San Isidro.

Bajo la órbita de la Dirección General de Primera Infancia del municipio, dirigida por Carolina Iraola, el programa tuvo su primera edición en 2024 y este año llegó a 150 familias y 178 niños de entre 0 y 5 años en situación de vulnerabilidad socioeconómica de Beccar y Boulogne.

Entre sus principales objetivos, esta iniciativa brinda apoyo y orientación a familias para fortalecer sus capacidades y promover el desarrollo integral de sus hijos; facilita el acceso a servicios de salud, educación y protección para los niños y sus familias; crea espacios de encuentro y comunidad para las familias, promoviendo la participación y el intercambio de experiencias; y ofrece herramientas y pautas de crianza, cuidado y enseñanza. Se trata de un proceso desde un abordaje integral y comunitario, fortaleciendo el entramado social que promueva el desarrollo infantil.

La tarea de campo estuvo a cargo de facilitadoras seleccionadas por el municipio que realizaron visitas domiciliarias de una hora y semanales a las familias beneficiadas con el fin de promover pautas de crianza en constante diálogo con los adultos.

Durante estos encuentros de escucha y acción, las facilitadoras compartieron guías impresas diseñadas por la Fundación Navarro Viola, que desde hace más de dos décadas desarrolla con marcado éxito esta iniciativa en más de 20 comunas del país, con recomendaciones, herramientas y recursos sobre desarrollo infantil, crianza y cuidado, juego, música, arte, lectura, alfabetización temprana, matemáticas y otras áreas.

“Tenemos que ser fervientes militantes de la niñez, sobre todo de la primera infancia, apoyar y darles herramientas a las familias con el fin de proteger los derechos de los niños, cuidarlos, estimularlos y garantizarles canales de aprendizajes en una etapa fundamental para su futuro desarrollo”, comentó Carolina Iraola, directora general de Primera Infancia del municipio.